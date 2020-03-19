台南北門雙春遊憩區「台版亞馬遜」 南側紅樹林木棧道將分3年修復

北門雙春濱海遊憩區南側紅樹林保護區因水道交錯，被譽為「台版亞馬遜」景觀。（記者楊金城攝）

2020-03-19 16:54:28

〔記者楊金城／台南報導〕北門雙春濱海遊憩區北側紅樹林木棧道在2018年俢復完工，雙春版忘憂森林的紅樹林生態景觀讓遊客驚豔，南側紅樹林木棧道也將在今年起動工修復，「台版亞馬遜」景觀指日可待。

台南市觀光旅遊局風景區管理科長林士群說，雙春南側紅樹林木棧道總長約830公尺，市府從今年起將分3年修復，今年將先斥資約800萬元進行南側木棧道更新約280公尺及園區設施整體規劃第一期工程。

雙春濱海遊憩區由台南市政府委外經營，引進民間投資，以夕陽、星空帳篷、踏浪和擁有台南最大紅樹林保護區在近些年重新擦亮觀光招牌，成為熱門景點。

其中北側紅樹林保護區有木棧道深入紅樹林「迷宮」，遊客沿木棧道可輕鬆觀察紅樹林和濕地生態，且因區內浸泡海水枯死的木麻黃林立，被比喻為雙春版忘憂森林景觀。市府在2年前整修木棧道1150米長、涼亭，改用塑木板，提高耐用度和美觀。

而南側紅樹林保護區內，因水道交錯，有「台版亞馬遜」稱譽，可惜興建24年的木棧道因年久失修，加上海水侵蝕，早已破損嚴重，無法讓遊客沿木棧道行走。

林士群說，雙春紅樹林木棧道修復，才能提供遊客安全的體驗空間，欣賞紅樹林濕地生態之美。

北門雙春濱海遊憩區南側紅樹林保護區因水道交錯，被譽為「台版亞馬遜」景觀。（記者楊金城攝）

北門雙春濱海遊憩區南側紅樹林木棧道興建至今24年，破損嚴重，今年起將分3年動工修復。（記者楊金城攝）

北門雙春濱海遊憩區南側紅樹林木棧道興建至今24年，破損嚴重，今年起將分3年動工修復。（記者楊金城攝）

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