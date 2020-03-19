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恭喜！中華醫事科大教職員 下月起加薪6％

中華醫事科大下月起將為職員加薪6%，平均每月月薪增加約1900元，讓全校職員相當開心。（中華醫事科大提供）

中華醫事科大下月起將為職員加薪6%，平均每月月薪增加約1900元，讓全校職員相當開心。（中華醫事科大提供）

2020-03-19 14:33:40

〔記者萬于甄／台南報導〕台灣社會在少子化浪潮的衝擊下，許多私立大學只能苦撐經營，但中華醫事科技大學為感念職員辛勞，在董事會支持下，通過4月份起為職員調薪6%，每位職員依照年資不同，平均每月月薪增加約1900元，教職員知道這個好消息後都很開心。

中華醫事科大表示，自2007年起學校職員薪資迄今未調整，且因應少子化時代來臨，學生人數帶來衝擊，除維持正常的師生比，多年來在職員方面採取遇缺不補的措施，10年來全校教職員人數從99人減少到68人，期間有不少是退休或離職。

中華醫事科大在教職員的努力下，近6年爭取到國科會、教育部及政府相關單位等補助計畫或設備更新，經費達6億7000多萬，藉由計畫經費聘用助理補充人力，推動校務運作，即便是少子化招生嚴竣的情況下，中華醫事科大學生數仍維持在9000人上下。

中華醫事科大校長曾信超說，有感於職員人力減少及多年未調薪，此次由校方主動提案為職員調薪，每人加薪6%，而職員調薪案已依相關程序進行及完成公聽會，並獲得董事長鄭啟瑞及董事們的支持。

中華醫事科大說明，職員調薪案自4月份起實施，每位職員依年資不同每月約可增加1600元至2900元的薪水收入，平均每人調薪1900元。

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