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台灣不屬於中國 綠議員再邀江啟臣胡適榕樹下聊歷史

李啟維再邀江啟臣赴台南永福國小胡適榕樹下聊歷史。（圖由李啟維提供）

李啟維再邀江啟臣赴台南永福國小胡適榕樹下聊歷史。（圖由李啟維提供）

2020-03-19 14:40:21

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨主席江啟臣的兩岸論述被外界關注，日前與前主席洪秀柱對談時明白表示「自己是台灣人，也是中國人」，讓南市議員李啟維忍不住再次開炮！李啟維提及，日前曾邀江啟臣到台南大天后宫看施琅石碑，「他不敢來，因為石碑刻有『自古台灣不屬中國』的事實。」這回，李啟維再端出胡適《四十自述》，再次說明「台灣不是中國的」。

李啟維表示，1941年12月31日胡適以中國駐美大使身分在美演講說，提及「中國對日宣戰的目標，在恢復滿洲、熱河、察哈爾、綏遠，以及中國本部的被佔區。」，不包括台灣、韓國。

李啟維認為，中國駐美大使政策演說當然代表中國，清楚表示台灣不是中國，所以不在中國對日宣戰目標之內。之後中國要求併吞台灣，只是凸顯侵略台灣的野心。

1952年12月26日，62歲的胡適重返睽違60年多的台南，探訪自己先前和父母同住的地方，亦即現今台南永福國小校址，憑弔幼時故居遺跡，據當時陪同的教育廳督學楊日旭說，胡適感慨萬千，很動感情，很難過，不斷用手帕擦眼。然後題字「維桑與梓，必恭敬止」，又親植榕樹一株。至今快70年，這株榕樹仍屹立在校園內。李啟維再邀：「若有興趣江啟臣可來榕樹下了解歷史。」

李啟維再邀江啟臣赴台南永福國小胡適榕樹下聊歷史。（圖由李啟維提供）

李啟維再邀江啟臣赴台南永福國小胡適榕樹下聊歷史。（圖由李啟維提供）

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