武漢肺炎》成大啟動足跡追蹤 畢業旅行、春假勸退國外行程

國立成功大學全校1萬多個空間均啟動足跡追蹤。（記者劉婉君攝）

2020-03-19 13:06:51

［記者劉婉君／台南報導］國際武漢肺炎疫情嚴峻，大學畢業旅行及春假即將展開，國立成功大學除了啟動全校1萬多個空間的足跡追蹤，也勸導學生畢業旅行取消國外行程，並結合5大學生團體，讓防疫訊息可以第一時間正確地傳達給學生，避免不必要的恐慌。

網路上疫情消息雜亂，常易造成民眾恐慌，成大主秘李俊璋表示，為了讓學生可以得到學校第一手的防疫訊息，避免錯誤的揣測及以訛傳訛造成不必要的憂慮，學校今天召集5大學生團體，包括學生會、畢聯會、系聯會、社聯合與宿委會，一同加入學校的防疫大群組，未來有任何防疫的第一手消息，都會透過群組通知，藉由5大學生團體傳達給學生，若學生有疑問，也可以經由學生團體和校方溝通。。

而大學畢業旅行將於3月中至5月底舉行，加上今年春假從4月2日至8日，李俊璋表示，學校也請各系所宣導請學生取消到國外畢業旅行，改為在國內舉辦，春假期間也不要出國。

另外，全校1萬多個空間，均在昨天啟動足跡追蹤，每個空間入口處都會有一張QR Code，每位師生進入各個空間前，都必須掃描記錄曾經到過的空間，李俊璋說，由於師生都知道此舉是為了防疫，今天上午初步了解，全校師生都能配合記錄。

國立成功大學全校1萬多個空間均啟動足跡追蹤。（記者劉婉君攝）

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