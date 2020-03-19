武漢肺炎》消毒用品選擇多 南市府製作小卡教導正確使用

環保局強調，次氯酸水僅適用於環境消毒使用，應避免使用於人體。 （圖由南市環保局提供）

2020-03-19 12:57:15

〔記者王姝琇／台南報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，繼昨日國內確診個案累積達百例，許多民眾陷入預期恐慌情緒，開始囤購民生及防疫物資，就連「次氯酸水」等消毒用品也再次出現搶購熱潮！

雖衛生單位多次呼籲民眾慎用次氯酸水，但仍有不少民代或企業機構持續免費發送，民眾也就跟著排隊領取，擔憂造成次氯酸水濫用，南市環保局特別製作小卡提醒，清楚列出酒精、漂白水和次氯酸水，分別於應用範圍、配置方式、盛裝容器及注意事項等各方面做提醒。

環保局表示，次氯酸水在國內可作為「食品洗滌劑」，使用於食品、食品器具、容器、包裝及生活接觸處之消毒用途，建議使用後要清水沖洗或擦拭乾淨，不建議直接噴在肌膚上使用，且不可食用。

環保局長謝世傑進一步說明，次氯酸水穩定性較差，久放會失去或減低消毒效果，經過日光照射容易分解，存放時要保存在不透光容器，並放置在陰暗處盡快使用完畢，注意濃度及用途，可使用於食器及一般環境消毒，戴手套和口罩操作，每一接觸面距離30公分內噴5下，靜置至少10分鐘，建議後續再以清水將表面清洗乾淨。

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南市府特製小卡，列出酒精、漂白水和次氯酸水3種常見消毒用品各項注意事項，提醒民眾正確使用。 （圖由南市環保局提供）

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