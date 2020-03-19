慢箋註「藥品不可替代」在社區藥局領不到 藥師盼解套

偏鄉老婦焦急領不到藥，若需再騎腳踏車20公里遠外的大醫院領藥，真的不知如何是好？只好坐著等藥師幫忙想辦法讓她可以領得到藥。（記者王俊忠翻攝）

2020-03-19 12:45:29

〔記者王俊忠／台南報導〕民眾拿印有「藥品不可替代」的慢性病連續處方箋到社區健保藥局領藥，卻領不到藥，如社區藥局位於偏鄉，那患者可能要奔波很遠到另家社區藥局，如再領不到藥，得要回原處方醫院領藥。值此武漢肺炎疫期，病患回大醫院恐有感染之虞。南市藥師公會理事長吳振名深知這類領不到藥的患者之苦，期盼政府和醫療院所能推動不要在處方箋上加註「藥品不可替代」字眼，尊重病人自主權。

近日1個下雨天早上，1個78歲老婦騎了5公里的脚踏車到曾藥師藥局領28粒劑量是50mcg的Eltroxin（昂特欣）。曾藥師表示，他看到處方箋不知如何是好，因為他暫時訂不到這種藥，衛福部藥品供應資訊平台上顯示是近期藥品短缺通報，短缺原因寫『受航班影響，預計2020年5月恢復正常供貨』。他不忍心請老婦騎20公里回原處方醫院領藥，先把1位處方箋已先拿來、預定下週可以領相同藥品的另位患者備藥裡挪用這僅剩的28粒藥給老婦，至於那位處方箋早已拿來的患者用藥，只好再想辦法了！

曾藥師談到這過程、心中仍充滿很多不捨，因為那是1個長期患者，她先生在世時都會騎機車載她，老婦不敢坐計程車、轎車和公車，因為她會暈眩，出門不管多遠，她都只能騎脚踏車，令人很不捨！

南市藥師公會理事長吳振名說，還有另位患者拿著北部1家醫院的處方箋來調劑，那1次他也真的幫不上忙，患者說在台南市已跑了好幾家健保藥局，其中1顆藥，大家都沒有，有其他藥局藥師請患者找南市藥師公會理事長吳振名，看吳能否幫上忙？患者來了，他還是幫不了對方，對患者很不好意思，提到此事，心中仍有些悵然！

吳振名指出，因為有些醫療院所的處方箋會印有「藥品不可替代」字樣或戳章，藥師礙於現行法規規定，即使有同成分、同劑型、同含量，且價格不高於原處方藥的任何廠牌藥品也不能替代，只能心疼這些患者，也期盼政府和醫療院所能推動不要在處方箋加註「藥品不可替代」字眼，能尊重病人選擇用藥廠牌的自主權，在病人同意下能讓藥師或藥劑生以三同藥品來代替給患者，為長久以來「藥品不可替代」的字眼枷鎖解套。

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