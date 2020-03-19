吃鳳梨抗疫！黃偉哲大廚示範新吃法

鳳梨入菜美味，兼具抗疫食效。（記者洪瑞琴攝）

2020-03-19 11:53:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大啖台南鳳梨正是時候，台南市長黃偉哲今（19）日在台南香格里拉大飯店扮大廚推銷，現場示範「鳳梨時蔬咖哩」、「鳳梨冰茶」，呼籲民眾踴躍購買鳳梨，更可以「吃出美味、吃出健康、吃出抗疫概念」！

台南市農業局今天舉辦鳳梨健康飲食推廣會，市長黃偉哲在香格里拉飯店行政主廚黃胤仁及西餐廳經理王偉民帶領下，以及營養師蔡沛霖分享鳳梨含有豐富酵素的營養價值，現場示範鳳梨咖哩做法，將辛香料、薑黃炒香後，加水、檸檬葉、台南鳳梨等食材，一同小火煨煮，再加入椰奶等，現場噴香，大力推薦鳳梨美食兼具提高免疫力食效；還有鳳梨冰茶加入飯店自製冬瓜露及黑糖，黃偉哲大方試喝比讚，呼籲大家不要只顧搶買囗罩、衛生紙，共同響應「吃當季食在地」的農產品抗疫，也是照顧在地農民更有意義。

南市農業局長謝耀清表示，台南鳳梨酸甜清香，鮮食之外，入菜佳餚也是好選擇，而台南鳳梨在全台產量占大宗，主要種植於關廟、歸仁、新化、山上、龍崎等區，關廟、山上、新化區農會與南瀛農產品國際行銷公司販售新鮮鳳梨，也開發眾多鳳梨加工品，如鳳梨酥、鳳梨醋、鳳梨酵素、果乾、吐司、麵等，歡迎大家來「吃鳳梨抗疫」。

另外，因應武漢肺炎「抗疫經濟」，國內各大飯店推出外賣便當，台南香格里拉飯店自助餐廳推出鳳梨國際風味的低碳健康系列美饌，也推出外帶餐盒及鳳梨起士麫包、經典鳳梨酥等，在這波抗疫經濟潮流不缺席。

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台南香格里拉飯店採用在地鳳梨製成的經典鳳梨酥。（記者洪瑞琴攝）

健康「抗疫便當」。（記者洪瑞琴攝）

鳳梨食材及造型的麫包。（記者洪瑞琴攝）

台南鳳梨是「抗疫聖品」（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（中）扮超級大㕑宣傳鳳梨料理。（記者洪瑞琴攝）

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