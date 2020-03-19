武漢肺炎》停課不停學 南市演練線上直播教學

南市崇明國中演練因疫情停課時的線上直播教學情形。（記者劉婉君攝）

2020-03-19 10:20:06

［記者劉婉君／台南報導］因應武漢肺炎可能導致學校停班停課，台南市教育局超前部署，今天在崇明國中演練線上直播教學，確保停課不停學。

南市目前已完成3種線上自學模式規劃，其中與3大教科書出版商合作的線上自主學習資源，已經架設在教育局首頁的「線上自主學習網」，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝今天上午則到崇明國中了解線上直播教學的準備情形，2年級數學老師蔡宗榮透過通訊軟體對學生進行遠距視訊線上教學，黃偉哲也在線上與學生互動。

黃偉哲說，隨著全球疫情快速擴散，台灣的疫情也日漸升溫，未來各級學校學生隨時都有可能因學校停課、或因居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，不能到校學習，因此必須妥善做好幫助學生在家自學的準備，不可以因停課而中斷學生的學習。

此外，教育局也將利用現有和即將採購的平板與筆記型電腦共1萬1330台，配合5大電信業者提供的無線網路優惠方案，將可提供家中無資訊設備和網路的學生，可以在家自主學習。

崇明國中校長陳威介表示，校方已訂定學校停課期間課程與教學作業流程，提供教師在停課時仍可進行教與學的實施策略，還有教育局規劃的各領域線上自主學習平台資訊，並協助教師能運用不同通訊軟體進行同步或非同步的線上教學活動。

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南市崇明國中演練因疫情停課時的線上直播教學情形。（記者劉婉君攝）

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南市崇明國中演練因疫情停課時的線上直播教學情形。（記者劉婉君攝）

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