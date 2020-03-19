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中國妹來台下海 沒想到栽在「同胞」跨海舉報

花名風箏的中國李姓女子來台以誘人影、照片吸客賣淫，被移民署南市專勤隊逮獲。（記者王俊忠翻攝）

花名風箏的中國李姓女子來台以誘人影、照片吸客賣淫，被移民署南市專勤隊逮獲。（記者王俊忠翻攝）

2020-03-19 10:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕有豐滿胸部、大眼的中國李姓女子，去年8月拿醫美觀光簽證來台，居然拍誘人影片引嫖客上門性交易，由於她外形優質，男客「交觀」後頻回應是極品、讚、很優喔！李女來台賣淫消息可能傳回中國，後來移民署台南市專勤隊接獲中國方面跨海舉發，專勤隊員到南市東區1家汽車旅館逮到花名「風箏」的李女、另名花名「甜心」張姓中國女及兩名尋芳男客。

移民署南市專勤隊是在去年8月間接獲檢舉線報指李女與張女兩名中國女子以醫美觀光名義簽證來台，竟利用社群網站招攬男客從事性交易，被該隊與南市警局一分局共同前往查察，當場查獲這兩名中國女與尋芳客。

辦案人員查出，李女與張女住在台南市某汽車旅館，自行拍攝各式煽情照片及影片，上架在通訊軟體，該社群網路無需會員制，採開放式留言，兩名中國女的詢問度高且好評不斷，兩女被逮後，專勤隊幹員詢問下坦承，她們來台目的是為了賺錢，透過網路與男客聊天及招攬從事性交易，雙方談妥價錢後，男客自行前往汽車旅館交易，「半套」交易1小時收費3300至3500元台幣不等；要「全套」則加價500元。

專勤隊訊後認為兩女來台賣淫犯行與她們簽證來台目的不符，涉性交易罪嫌部分由警方偵辦移送；專勤隊則依違反社會秩序維護法裁處罰款，並解送至高雄收容所收容後執行驅逐出境。

據指出，李女在賣身網頁po上身穿清涼薄紗、露出雙峰深溝事業線、搔首弄姿的幾十秒影片，與數張照片自稱是18歲、有E罩杯的港澳大學生，第一回來台兼差，50分鐘要價3500元，可買3送1；包夜則買5送3。下海期間是8月20日至9月3日。至於買3送1說法，辦案人員解讀應是尋芳客「交觀」3次，就送1次免費。

花名甜心的中國張姓女子來台以誘人影、照片吸客賣淫，被移民署南市專勤隊逮獲。（記者王俊忠翻攝）

花名甜心的中國張姓女子來台以誘人影、照片吸客賣淫，被移民署南市專勤隊逮獲。（記者王俊忠翻攝）

來台賣淫的中國女，在網路社群獲得尋芳客高度好評。（記者王俊忠翻攝）

來台賣淫的中國女，在網路社群獲得尋芳客高度好評。（記者王俊忠翻攝）

來台賣淫的中國女，在網路社群獲得尋芳客高度好評。（記者王俊忠翻攝）

來台賣淫的中國女，在網路社群獲得尋芳客高度好評。（記者王俊忠翻攝）

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