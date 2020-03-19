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獨家》南市警界「師徒制」變調 已婚男警搭上學妹均被調職

台南市某分局一名已婚男警遭爆料與學妹傳不倫戀，市警局得知後啟動調查，男警坦承與女警互動曖昧，已逾越一般正常交往分際，但否認有不正常交往情事，市警局已將2警各自調離原單位。（記者萬于甄攝）

台南市某分局一名已婚男警遭爆料與學妹傳不倫戀，市警局得知後啟動調查，男警坦承與女警互動曖昧，已逾越一般正常交往分際，但否認有不正常交往情事，市警局已將2警各自調離原單位。（記者萬于甄攝）

2020-03-19 08:12:37

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市某分局轄下派出所一名已婚吳姓男警，因在帶領菜鳥女警之時，日久生情，兩人互動曖昧，引來流言蜚長，遭分局長官關切後，雖轉為低調，卻無法澆熄愛火，如今遭人爆料2警的地下情已隱藏半年，這才讓這段「師徒」不倫戀曝光。

台南市警局表示，經詢男警坦承與女警互傳曖昧對話，且內容涉及成人議題，已逾越一般正常交往分際，言行失檢越矩，但2員警否認有不正常感情交往，後仍依據警察人員獎懲標準，擬各核予申誡一次，並調整2人的服務單位。

據悉，吳姓男警從警多年，在派出所資歷較深，因此時常被指派擔任「師父」，協助帶領剛分發至派出所的新進員警，去年初接手指導蔡姓女警，兩人平日以兄妹互稱，男警三不五時會找女警聊天、關心工作上的事物，起初因是「師徒」關係，派出所同事大多不以為意。

男警在工作上表現備受肯定，曾因此接受表揚上過媒體版面，而女警外型清秀、身材姣好，兩人恐因時常一同出勤、相約吃飯，日生情愫，導致師徒之情開始變調，「師父」太盡責的從工作上「照顧」到私生活，互動也是明顯踰越同事之間的界線，曖昧流言在同事間傳得沸沸揚揚，甚至曾傳到分局督察單位，一度遭長官關切。

當時，雙方因否認偷情，督察單位也查無實證，口頭告誡後並未處分，2警也低調行事，加上日前女警大方公開結交新男友，原以為雙方已懂得「緊急剎車」，孰料，該名「男友」疑似成為一枚煙霧彈，而2警的愛火轉為地下情，並越燒越旺，這才遭人向本報投訴爆料。

市警局得知後隨即啟動調查，男警曾擔任女警的實務訓練指導員長達半年多，經查2人確實因言談舉止親暱，遭該所所長多次口頭告誡勿有踰矩情事，同時在勤務上做調整，也刻意將2人分開編排，避免同班，如今再度傳出踰矩情事，已將2警各自調離原服務單位。

現今社會多元化，在男女平權之下，警察機關女性同仁增多，男女常因日久生情而跨越紅線，南市警局也呼籲，請同仁嚴守男女份際，勿發生男女不正常交往等情事，若經查獲違反警譽，也絕不寬待。

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