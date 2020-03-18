應召女不能入台 老雞頭想轉行送Ubereats

阿華說，疫情持續蔓延，讓他連吃飯都有問題。（記者王捷攝）

2020-03-19 01:59:18

［記者王捷／台南報導］配合中央疫情流行指揮中心政策，外交部19日宣布禁止外籍人士入境，除非特殊許可，由於台灣應召業主力是東南亞的應召女，這樣的政策意外替警政署與移民署，完成不可能的全國大掃黃任務，甚至有老雞頭自稱連吃飯都有問題，去申請良民證，想轉行送Ubereats。

受到防疫政策影響，原本持旅遊簽證自由行的泰國、越南應召女無法持觀光簽證入境，國內應召東南亞應召女是主力，從今年開始，中國應召女來台人數遞減，原本打算靠越南、泰國應召女彌補市場需求，但業者得知將全面禁止外籍人士持觀光簽證入境，讓業者陷入愁雲慘霧。但是，禁止外籍人士入台的政策，未來可能會意外幫助警方、移民單位，達成長年以來難以完成的全國大掃黃任務。

過去警方難以大規模掃黃，是因為資訊發達，應召業在網路上蓬勃發展，只要到特定論壇、加入LINE跟雞頭搭上線，就能在老旅館、舊公寓找到定點應召站，或是也能開房等小姐送上門，這些應召女郎，大多是從東南亞來台淘金，但桃色經濟也受到疫情的影響。

年過半百的老雞頭阿華（化名）說，今年開始，中國小姐變少，他原想引進最近利潤較好的越南應召女，但是卻因為語言不通，配合的經紀少，讓旗下小姐一夕間減少大半。台灣應召產業近20年的發展，如同代工產業，自由行開放後，引進中國應召女，當時利潤很好，但中國經濟發展後，中國女郎的價格逐漸提高，讓應召站與經紀的利潤變低。

這4、5年來，國內應召經紀才轉往泰國、越南，引進當地的應召女來台賣淫，但受到這次疫情的影響，阿華擔心未來要再開放東南亞自由行，恐怕不是一時半刻，從今年開始，生意就一直走下坡，現在他連吃飯都有問題，生意好的時候他一個月進帳2、30萬，但應召生意受到疫情影響一路走下坡，他苦撐到現在，以為可以引進一兩位俄羅斯、越南小姐，得知中央防疫政策宣布，3月他只剩下7000元過活，也許有更多以雞頭、經紀人為業的同行要被迫轉行。

防疫政策的影響，減輕警方對掃黃的負擔，警察機關也樂得轄區治安自然恢復平靜，由於應召業不合法，政府不會提出振興政策，讓阿華申請良民證，決定轉行送Ubereats，不過手機對他來說，又是個難解決的問題，他對應召女能賺多少錢是經驗老道，但對智慧型手機不太靈光，未來的路他不曉得該怎麼走。

阿華申請的良民證，他自嘲還好都沒有犯罪紀錄，否則連外送都做不成。（記者王捷攝）

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