為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

「警察對我比中指」 檢舉人玻璃心碎求償20多萬

有檢舉人自稱他向警員打招呼，卻被警察比中指，讓他傷心兩年。（資料照，記者王捷攝）

有檢舉人自稱他向警員打招呼，卻被警察比中指，讓他傷心兩年。（資料照，記者王捷攝）

2020-03-19 00:47:54

［記者王捷／台南報導］一名檢舉人向警方要求國賠20多萬，原因是2年前他自稱向警方打招呼，結果警員卻回敬他中指，讓他玻璃心碎，看到中指就難過，忍了2年才決定檢舉，遭受檢舉的警察機關表示，雖然檢舉人未提供證據，但會調查。

警方收到一件函文，檢舉人要求國賠，原因是2年前他在公園內看到警員步行巡邏，他覺得警員很辛苦，因此向警員揮手打招呼，不料他自稱該位警員看他揮手，卻用中指回應他，這讓他覺得自己用熱臉貼冷屁股，回家後越想越傷心。

據了解，檢舉人自稱他經歷過這件事後，2年來都很難過，甚至只要看到中指都會有陰影，讓他回想到當時的情況，導致心情不佳、精神不濟，所以今年才鼓起勇氣向警察單位檢舉，他認為警方必須負擔他這兩年來的精神損失，求償國賠20多萬。

但是，檢舉人對心理陰影所提供的證據，並不是警員比中指的照片，而是2年前他曾打電話到警察機關的通話紀錄，截圖上顯示他致電到警察機關，通話時間是11分鐘，當時檢舉人到底講了什麼？無法顯示在截圖上，也無法證明是否有警員對他比了中指。

受到檢舉的警察機關回應，沒有印象在2年前接到檢舉人的電話，同時單位主官也打包票，該單位由於轄區單純，警員的素質都很好，警員不太可能會做出這麼唐突的事，不過接受到檢舉，就會依規定調查，請檢舉人不要擔心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
車主跨越雙白線 竟因這違規舉動讓後方車主不檢舉
2020-01-31 11:26

車主跨越雙白線 竟因這違規舉動讓後方車主不檢舉
亮出檢察官名號幫妹打官司 檢評會要他撤職
2019-12-05 23:43

亮出檢察官名號幫妹打官司 檢評會要他撤職
北市綠意生機養生宅 教你愛森活

北市綠意生機養生宅 教你愛森活
對川普車隊「比中指」遭開除 她當選全美最富郡民代
2019-11-06 21:21

對川普車隊「比中指」遭開除 她當選全美最富郡民代
北港警分局風紀疑雲 若涉不法將嚴辦
2015-11-06 16:54

北港警分局風紀疑雲 若涉不法將嚴辦
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
臺南市今日熱門
2020-03-15 19:58

武漢肺炎》居家檢疫第3天就溜去要扛轎遶境 警方苦尋21小時找回

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-16 11:26

疑閃避大貨車 男騎士捲入車輪下送醫不治

2020-03-16 18:04

武漢肺炎》防疫變「十面埋伏」 綠委建議：入境一律隔離14天

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播