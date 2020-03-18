「警察對我比中指」 檢舉人玻璃心碎求償20多萬

有檢舉人自稱他向警員打招呼，卻被警察比中指，讓他傷心兩年。（資料照，記者王捷攝）

2020-03-19 00:47:54

［記者王捷／台南報導］一名檢舉人向警方要求國賠20多萬，原因是2年前他自稱向警方打招呼，結果警員卻回敬他中指，讓他玻璃心碎，看到中指就難過，忍了2年才決定檢舉，遭受檢舉的警察機關表示，雖然檢舉人未提供證據，但會調查。

警方收到一件函文，檢舉人要求國賠，原因是2年前他在公園內看到警員步行巡邏，他覺得警員很辛苦，因此向警員揮手打招呼，不料他自稱該位警員看他揮手，卻用中指回應他，這讓他覺得自己用熱臉貼冷屁股，回家後越想越傷心。

據了解，檢舉人自稱他經歷過這件事後，2年來都很難過，甚至只要看到中指都會有陰影，讓他回想到當時的情況，導致心情不佳、精神不濟，所以今年才鼓起勇氣向警察單位檢舉，他認為警方必須負擔他這兩年來的精神損失，求償國賠20多萬。

但是，檢舉人對心理陰影所提供的證據，並不是警員比中指的照片，而是2年前他曾打電話到警察機關的通話紀錄，截圖上顯示他致電到警察機關，通話時間是11分鐘，當時檢舉人到底講了什麼？無法顯示在截圖上，也無法證明是否有警員對他比了中指。

受到檢舉的警察機關回應，沒有印象在2年前接到檢舉人的電話，同時單位主官也打包票，該單位由於轄區單純，警員的素質都很好，警員不太可能會做出這麼唐突的事，不過接受到檢舉，就會依規定調查，請檢舉人不要擔心。

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