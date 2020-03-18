機票換套票 黃偉哲喊話林里長：土耳其去不成來土溝

台南市推出「機票換套票」方案，全國民眾只要憑國外旅遊的退票證明，就可以兌換套票，免費遊覽台南山上花園水道等多個景點。（記者劉婉君攝）

2020-03-18 14:37:18

［記者劉婉君／台南報導］國際武漢肺炎疫情嚴峻，境外移入確診病例也越來越多，台南市今天推出「機票換套票」專案，全國民眾只要憑機票退票證明、團費及國外旅館住宿退費的憑據，就可以向台南市兌換山上花園水道博物館、左鎮化石園區、南瀛天文館、虎頭埤風景區等景點的套票。市長黃偉哲更向新北林里長喊話，「土耳其去不成，可以來台南的土溝，都是土嘛」。

黃偉哲表示，台南蠻好玩的，想看世界級的景點不一定要冒著染病的風險出國，去不了義大利，可以到台南龍崎草山月世界看白堊泥岩地形，沒辦法到日本泡湯，也能來關子嶺泡溫泉，歡迎各地的民眾一起來，國外旅遊付了訂金沒有玩到有點損失，到台南可以免門票給予一點補償。

至於鼓勵民眾到台南旅遊，會不會擔心疫情？黃偉哲說，如果中央疫情指揮中心宣布封城，當然大家都待在家裡，如果沒有封城，他認為到戶外景點走走看看是好的，當然台南市的景點防疫措施也會做好。

文化局長葉澤山指出，想要參加「機票換套票」方案的民眾，可將出國旅遊的退票證明以電子郵件寄送至指定信箱historicsites@mail.tainan.gov.tw申請，並至指定地點兌換即可。

對於即將來到的清明節，可能出現返鄉潮，黃偉哲也呼籲，還在國外的市民可以先不必急著返鄉，避免在飛機上增加感染風險，保全性命與健康才是最重要的事。

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