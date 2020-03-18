南部女碩士生居家隔離校方超前防疫 黃偉哲籲大學師生也禁出國

台南市長黃偉哲肯定南部2所國立大學超前防疫，建議中央大專院校師生也禁出國。（記者劉婉君攝）

2020-03-18 13:45:05

［記者劉婉君／台南報導］南部一國立大學學生赴德返國後確診感染武漢肺炎，另一所國立大學則有1名女碩士生7日因與確診病例參加同場戶外婚禮被列為居家隔離對象，校方啟動超前防疫措施，對該生所修的3門課停課2週，並要求一同上課的39名師生自主健康管理。台南市長黃偉哲今天對兩校防疫採取超前布署表示肯定，也籲呼中央，大專院校師生應比照高中以下，禁止出國。

據了解，該名女碩士生於3月7日參加的戶外婚禮，伴郎為第47例確診個案。校方表示，10日下午該名碩士生接到衛生局通知須居家隔離，系上於11日獲知後，校方立即召開會議，基於師生安全，決定採取最高規格的防疫措施，目前每日掌握女碩士生及自主健康管理師生的健康情形，一切良好。

校方指出，該女碩士生於9日及10日曾上3門課，共有39名師生，已要求停課2週至22日止，11日下午並已對上課活動區域進行消毒。

黃偉哲表示，超前布署有時難免會反應過度，可是寧可錯殺一百，不可放過一個，是目前為止大家對於疫情散布如此之快的謹慎應對之一，千金難買早知道，寧可超前布署，也不要屆時後悔，對南部2大學超前布署，站在地方政府的立場，尊重且樂見。

他說，不希望防疫破口來自校園，大學生每節課接觸不同的老師及同學，散布會更快，校方防疫規格標準高於中央，不是杞人憂天，是預防萬一，大學生趴趴走程度比中小學生嚴重，既然中小學已經禁止出國，希望中央疫情指揮中心考量大專院校師生也不要出國。

黃偉哲說，昨天新北有里長出國回來就被罵到臭頭，若是基於學術理由或個人升學出國，卻造成額外的防疫負擔，里長出國有罪，學生出國卻沒事，不大公平，也會讓國人覺得標準不同。

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