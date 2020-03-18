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台美簽合作聲明抗疫 林俊憲：台灣接下來要跟更多國家合作

立委林俊憲批判世界衛生組織對全球武漢肺炎疫情幾無應變能力。（記者王俊忠翻攝）

立委林俊憲批判世界衛生組織對全球武漢肺炎疫情幾無應變能力。（記者王俊忠翻攝）

2020-03-18 13:27:17

［記者王俊忠／台南報導］台南市立委林俊憲今午在臉書po文指出，在武漢肺炎疫情全球肆虐的當下，世界衛生組織（WHO）可以說是完全沒有應變能力，相信WHO組織的歐美國家如今也飽受其苦，如今想要阻止疫情，只能靠自己自立自強了！

我國衛福部長陳時中在稍早的記者會上宣布台灣、美國將正式簽署合作聲明，第1階段台灣將每週提供10萬個口罩給美國；美國則會提供30萬份防護衣的原料給台灣，讓防疫物資互通有無。台美合作只是第一步，接下來台灣也會與更多國家合作，在無能的WHO之外與志同道合的國家共抗疫情。

林俊憲表示，除了台、美兩國合作內容外，這份聲明中還有個非常有趣的地方值得大家注意。在英文版的聲明中，出現強調肺炎病毒「來自武漢」（originated in Wuhan）的字眼，並且這份聲明是由AIT與外交部共同撰寫，代表了台、美兩國官方共同的立場。

林俊憲說，從美國總統川普開始稱呼「中國病毒」開始，再到今天的台美共同聲明，可以看出美國的官方態度有非常明顯的表態，就是要反擊中國的大外宣，美國在官方文件上出現如此直接的字眼，也代表美國不再忍受中國的嫁禍，中國若是繼續扭曲事實，全世界都將認清中國的真面目。

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