車燈大廠連捐2輛救護車 守護台南

台南龍鋒企業董事長林玉柱（左）捐第二輛救護車給南市消防局，由市長黃偉哲代表接受。（記者王俊忠攝）

2020-03-18 09:01:36

〔記者王俊忠／台南報導〕向來致力社會公益的台南市車燈製造大廠龍鋒企業，繼2018年捐第1輛市值270萬元的救護車給南市消防局；近日再捐1輛280萬元的救護車給永康鹽行消防分隊。台南市長黃偉哲肯定之餘表示，南市消防人員去年利用救護車與先進儀器將44條瀕死傷、病患人命從鬼門關救回來，真是功德無量！

南市消防局長李明峯表示，龍鋒企業董事長林玉柱多年前即提議要捐救護車給消防局，其善心兌現諾言，先後捐兩輛救護車給南市文賢分隊與鹽行分隊強化救護能量。

林玉柱說，之前有時目睹馬路車禍，令他怵目驚心，那時候會想如果救護人員能乘坐救護車快速到場救人，挽回傷者性命，也等於救了傷者一家人的命，基於企業取之於社會、用之於社會的想法，他決定捐救護車、做善事，日後有能力也會繼續捐救護車給政府消防單位。

黃偉哲肯定林玉柱善行並說，台南縣市合併後，消防局執行到醫院前緊急救護案逐年約以6．1％速度增加，患者被送到醫院前急救成功率也從2107年起逐年提升，去年到今年2月就有44位瀕死病患獲得成功搶救。

李明峯也說，台南各式消防車（包括水箱車、救助車等）的需求性不低於救護車，雖然市府有編列6千4百萬元消防車更新預算，消防局也歡迎各界聯合署名捐助消防車。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法