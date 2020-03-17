妙齡女昏睡餐飲店 警協助送醫

穿著洋裝打扮整齊的黃女，在吃完清粥小菜後，突然昏睡，警方至今不了解原因。（記者王捷攝）

2020-03-17 23:22:16

〔記者王捷／台南報導〕黃姓女子穿著洋裝去吃清粥小菜付完錢，趴在桌上昏睡一個多小時，由於疫情期間店家很擔心因此報案，警方抵達後，搖醒黃女，但黃女眼神迷離，連自己的姓名都說不清楚，警員從黃女翻出的一堆名片找到證件，但無法連絡上家人，黃女的精神狀況不穩，必須要警員拉住她，她才不會趴倒在桌上，只好將她送往醫院，至於黃女為何會有這種反應，警方無法追查。

20多歲的黃女在深夜10點多步行走到24小時營業的清粥小菜店面，點了餐點後付完錢，吃完飯菜、收拾完桌面，就突然趴倒在桌上，一個多小時內都沒有動靜，可能是因為疫情的影響，旁邊的客人很擔心，不敢做在她鄰近的座位區，店家有試著喚醒她，但黃女沒有反應，所以才報案。

警方抵達後，將黃女搖醒，但她似乎隨時都想趴倒在桌上，對警員大聲詢問都沒有反應，眼神相當渙散，但是沒有聞到酒味或毒品的味道，黃女連自己的名字都說不清楚，最後警員要求黃女打開自己的錢包，把錢包內的物品翻出來，結果翻出了一堆名片，最後才找到身分證。

警員從黃女的打扮看來，她不像是有問題的人，但不管警員問她什麼問題，她都回答不上來，精神狀況明顯不好，必須要警員撐住她，黃女才不會趴倒在桌上，警方也聯絡不上黃女的家屬，無法請家屬來將黃女載離開，直到半個多小時後，警方才決定以黃女精神狀況不好為理由，請救護車將黃女載送到醫院。

對於黃女在吃飯前與何人接觸？從什麼地方走來？由於黃女未涉刑案，也沒有列入失蹤人口，黃女在送醫後是否有清醒，警方無法追查。

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