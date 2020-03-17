LINE瘋傳抖音「迷魂口罩」影片 警：真實性低

網路流傳一段影片，拿到「迷魂口罩」後，戴上立刻暈倒，警方則認為真實性低。（記者王捷翻攝）

2020-03-17 21:50:05

〔記者王捷／台南報導〕最近在LINE群組上瘋傳疑似是印度拍下的「迷魂口罩」抖音短片，女子攔下一輛車，送給正、副駕駛口罩，兩人戴上口罩不久就昏迷，而女子則趁機洗劫車內財物。南市警察局犯罪預防科指出，影片真實性不高，如果「迷魂口罩」的效果這麼強烈，恐怕發口罩的人也會昏迷，但為了保險起見，已將影片傳給刑事局與台灣事實查核中心，同時呼籲陌生人給的物品別亂拿。

類似武俠小說「迷魂香」的謠言，並非第一次出現在國內，大約2年前，LINE上也有謠言「迷魂名片」與「迷魂香皂」，甚至謠言內容還冒充165反詐專線，要提醒民眾注意，增加了謠言可信度，但後來警方沒有接獲相關案例，警政署也還出面澄清，雖然這則謠言提醒了民眾，不該亂拿陌生人的東西，但沒有發類似的犯罪宣導文。

在「迷魂香皂」與「迷魂名片」的事件落幕後，「迷魂口罩」的影片在最近流傳，影片的內容是有女子發送免費口罩，當戴上口罩後就馬上昏迷，警方認為，不管口罩上是沾什麼毒物，但效果這麼強，恐怕在發口罩的女子也會受到影響，與迷魂香皂、名片的道理類似，因此認為影片真實性低。

不過，利用口罩抹毒物、毒品發放的機會，犯罪預防科認為不是沒有機會，雖然可能是國外的影片，仍有可能會被仿效，目前沒有類似的案例，不過已經將影片傳給刑事局與台灣事實查核中心，同時也呼籲民眾，如果遇到陌生人路邊發口罩，千萬別亂拿。

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