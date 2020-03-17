半百男「那話兒」垂頭喪氣 低能量體外震波重振雄風
〔記者王俊忠／台南報導〕1名50多歲男子身體尚稱健康、有血管方面問題，半年來性生活品質很差，聽信友人吃偏方、莫名藥，但「小弟弟」仍無起色。患者後來找上奇美醫院泌尿科醫師，檢查發現是血管性勃起功能障礙，吃藥後效果仍不顯著，醫師改給予低能量體外震波治療，6週1個療程後，患者回診笑著對醫師說：「自己與老婆都很滿意」。
奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖說明，所謂勃起功能障礙，即是俗稱「陽痿」，是指陰莖勃起時無法達到或持續足夠硬度而進行性行為。臨床上許多人是硬度不夠無法進入陰道；另一部分病人表現是硬度一開始不錯，但進入陰道後隨即軟化，甚至有些人會誤以為是早洩（早發性射精），但不管是一開始變軟趴趴或過程容易疲軟，都影響正常性行為，需進一步檢查治療。
相較於西方人，國人對性觀念相對保守，國內之前1份調查顯示40歲以上男性有兩成到五成不同程度的勃起功能障礙，但真正會就醫人數卻遠低於這數字。
謝昆霖表示，部分患者選擇逃避、不面對，有些則聽信偏方服用，最終可能傷害身體、得不償失。這病症初步區分為心因性與器質性，心因性即跟大腦思考有關；器質性相對複雜，如是血管問題可能是血液灌不進陰莖海綿體，或者留不住血，都會造成陰莖不夠硬或太快軟化，有研究也指有些勃起障礙可能是心血管問題警訊。
謝醫師說，像上述半百患者，身體大致健康、無慢性、糖尿病，但有血管方面問題，因服藥效果有限，即改採低能量體外震波治療，這種低能量震波探頭會針對陰莖與周邊對退化組織做微小破壞，讓身體自我修復使血管新生，改善受損或阻塞的血管，使血液可重新回到海綿體助充血硬化。此療法健保不給付，必須自費，一般1週做1次（6週1個療程）收費3萬6千元到4萬8千元。
謝醫師提醒，有性功能障礙的男性想採低能量震波治療，需考量自己問題發生到治療時間、治療前陰莖狀況評估、年齡、有無糖尿病等因素，必須從自己整體身體健康顧起，避免三高等糖尿、慢性病，調養好身體，自然會有較理想的性能力，不致在另一半面前垂頭喪氣。