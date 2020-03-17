半百男「那話兒」垂頭喪氣 低能量體外震波重振雄風

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖示範低能量體外震波治療男性陰莖不舉的問題。（記者王俊忠攝）

2020-03-17 17:37:33

〔記者王俊忠／台南報導〕1名50多歲男子身體尚稱健康、有血管方面問題，半年來性生活品質很差，聽信友人吃偏方、莫名藥，但「小弟弟」仍無起色。患者後來找上奇美醫院泌尿科醫師，檢查發現是血管性勃起功能障礙，吃藥後效果仍不顯著，醫師改給予低能量體外震波治療，6週1個療程後，患者回診笑著對醫師說：「自己與老婆都很滿意」。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖說明，所謂勃起功能障礙，即是俗稱「陽痿」，是指陰莖勃起時無法達到或持續足夠硬度而進行性行為。臨床上許多人是硬度不夠無法進入陰道；另一部分病人表現是硬度一開始不錯，但進入陰道後隨即軟化，甚至有些人會誤以為是早洩（早發性射精），但不管是一開始變軟趴趴或過程容易疲軟，都影響正常性行為，需進一步檢查治療。

相較於西方人，國人對性觀念相對保守，國內之前1份調查顯示40歲以上男性有兩成到五成不同程度的勃起功能障礙，但真正會就醫人數卻遠低於這數字。

謝昆霖表示，部分患者選擇逃避、不面對，有些則聽信偏方服用，最終可能傷害身體、得不償失。這病症初步區分為心因性與器質性，心因性即跟大腦思考有關；器質性相對複雜，如是血管問題可能是血液灌不進陰莖海綿體，或者留不住血，都會造成陰莖不夠硬或太快軟化，有研究也指有些勃起障礙可能是心血管問題警訊。

謝醫師說，像上述半百患者，身體大致健康、無慢性、糖尿病，但有血管方面問題，因服藥效果有限，即改採低能量體外震波治療，這種低能量震波探頭會針對陰莖與周邊對退化組織做微小破壞，讓身體自我修復使血管新生，改善受損或阻塞的血管，使血液可重新回到海綿體助充血硬化。此療法健保不給付，必須自費，一般1週做1次（6週1個療程）收費3萬6千元到4萬8千元。

謝醫師提醒，有性功能障礙的男性想採低能量震波治療，需考量自己問題發生到治療時間、治療前陰莖狀況評估、年齡、有無糖尿病等因素，必須從自己整體身體健康顧起，避免三高等糖尿、慢性病，調養好身體，自然會有較理想的性能力，不致在另一半面前垂頭喪氣。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，男性不舉問題，低能量體外震波是治療選項之一。（記者王俊忠攝）

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