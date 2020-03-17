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里長line圖像遭冒用賣口罩 黃偉哲促警盡快破案法辦

南市東區大德里長黃玉女line帳號的圖像遭歹徒冒用，以line對話向其他里長兜售口罩。（記者王俊忠翻攝）

南市東區大德里長黃玉女line帳號的圖像遭歹徒冒用，以line對話向其他里長兜售口罩。（記者王俊忠翻攝）

2020-03-17 12:15:40

〔記者王俊忠／台南報導〕真是惡劣！全台為武漢肺炎疫情忙翻天，台南市近日竟有里長遭詐騙集團冒用line帳號的照片貼圖，再打字po文給不知情的其他里長兜售口罩，部分里長覺得不對勁、打電話向po文里長確認，才讓這件冒用里長身分賣口罩案曝光。東區、南區都有里長遭到冒用，警方表示這應是南市第1件與疫情有關的詐騙案。

對此，台南市長黃偉哲17日表示，騙徒冒用里長身分賣口罩，會讓他人誤解是里長在賣口罩、甚至有詐騙行為，他已責成台南市警局在最短時間盡快偵破此案、將騙徒繩之以法。同時籲請市民、國人，國內網路銷售口罩有充足能量，請大家不必囤積口罩，也切勿哄抬價格出售，台灣目前1片醫療用口罩賣5元；法國1片賣到300元，國人要珍惜台灣遏止哄抬的口罩政策。

在全民防疫期間，竟有詐騙集團想利用台南里長名義發疫情財，台南市南區永寧里長王育貞與東區大德里長黃玉女的line帳號上圖像照片近日遭人冒用，騙徒利用兩位里長line圖像po文向其他不知情的里長佯稱有醫美公司歇業，要出清一批庫存口罩，口罩市價每片5元售出，1盒50片售價250元。

假冒的大德里長黃玉女以line文字方式傳給東區與南區共3位里長兜售口罩；假的永寧里長王育貞則傳訊息給南區1位里長，都要求以匯錢方式交易。

有東區里長差點被騙，雙方談好要匯1萬元買口罩，卻因對方急著追匯款起疑，買方里長打電話給黃玉女求證問「你是很缺錢嗎？1萬元追的這麼急」，接電話的黃玉女感到莫名其妙、回說自己並沒有在賣口罩，兩位里長驚覺是詐騙手法。

遭騙徒冒用的里長都覺得很生氣，王育貞說，詐騙集團真可惡，竟然利用里長身分詐財，若是里民誤會，怪里長沒送口罩就算了、還在賣口罩，這傳出去還能聽嗎？黃玉女也說，當里長還被騙，傳出去太漏氣了！

南市東區、南區轄區的警方都已經介入偵辦，並協助受害里長將line的帳號加密、防止被盜用，並提醒民眾對可疑訊息務必求證，不要輕易匯款。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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南市南區永寧里長王育貞在line群組指自己帳號遭盜用賣口罩，請大家不要相信。（記者王俊忠翻攝）

南市南區永寧里長王育貞在line群組指自己帳號遭盜用賣口罩，請大家不要相信。（記者王俊忠翻攝）

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