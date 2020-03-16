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首頁　>　臺南市

武漢肺炎》因應防疫 鄭成功中樞祭典將縮小規模

2020-03-16 18:43:16
因應防疫，往年約有上千人參與的鄭成功中樞祭典，今年將縮小規模。（資料照，記者劉婉君攝）

因應防疫，往年約有上千人參與的鄭成功中樞祭典，今年將縮小規模。（資料照，記者劉婉君攝）

［記者劉婉君／台南報導］因應武漢肺炎防疫，預計4月29日舉行的延平郡王鄭成功開台中樞祭典，將縮小規模，由內政部主祭、台南市長黃偉哲陪祭，市府重要首長及宗親會代表與祭，國外團體暫停來台參與。

鄭成功中樞祭典每年均有來自日本、中國、馬來西亞及全台各縣市宗親與團體參與，人數約上千人，因疫情升溫，主辦單位今天宣布防疫對策。

主辦單位指出，由於舉辦祭典的延平郡王祠為開放空間，正殿內亦為半開放空間，今年祭典依中央疫情指揮中心疫病防疫原則縮小規模進行，目前已確認國外團體暫停來台祭拜，也不發動各縣市組團參加，而祭典前一天的歡迎晚宴則會取消。

因應防疫，往年約有上千人參與的鄭成功中樞祭典，今年將縮小規模。（資料照，記者劉婉君攝）

因應防疫，往年約有上千人參與的鄭成功中樞祭典，今年將縮小規模。（資料照，記者劉婉君攝）

另外，祭典中將以防疫消災疏文祈求國姓爺消災解厄，保護全國人民安全。

而4月28日祭典前一天，延平郡王祠將全面消毒，當天活動則會控制在全程1小時內完成，主要祭典儀式30分鐘內完成，殿內人數控制在10人內，各宮廟代表及各縣市宗親代表控制在約30人，活動場地祠內出入口管控，僅由前大門進出，進入人員均需量測額溫，現場也會準備酒精對接觸東西噴霧消毒。

同時也會透過直播方式，讓國內外民眾均可一起觀看祭典全程進行的情形。

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