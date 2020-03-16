台南運河星鑽啟用半年 未完成移交髒亂惹民怨

市議員洪玉鳳召開記者會，質疑運河星鑽這麼漂亮的地方，卻成了三不管地帶，民眾抱怨環境髒亂。（記者蔡文居攝）

2020-03-16 17:40:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南運河星鑽已經完工啟用半年，但尚未完成移交，當地民眾反映區內垃圾亂丟，環境髒亂、雜草叢生，甚至還有人棄置T-Bike，市議員洪玉鳳今天下午召開記者會，質疑這麼漂亮的地方卻成了三不管地帶，大家互踢皮球不管。

洪玉鳳表示，好不容易完工的運河星鑽，是中西區未來的新亮點，但現在區內環境髒亂，步道上還有狗大便，當地居民紛紛向她投訴，希望能改善。她上週到現場勘查後，也發覺運河星鑽區內到處都是垃圾，實在有負市府花大錢闢建這麼漂亮的公共設施的用心。

地政局副局長蔡奇昆則表示，運河星鑽於去年9月完工啟用，在工務局接管前，該局有責任和義務來維護，目前有固定派員巡檢，一週一次，可能巡檢後又有人亂丟，未來會加強維護，並促請施工的營建署加快辦理移交。工務局則表示，在移交接管前，從即日起該局將會派人協助巡查維護當地環境。

中西區公所則表示，運河星鑽是中西區的新亮點，未來發展可期，地方里辦公室若願意認養，區公所也會來協助環環境維護。

地政局表示，中國城暨運河星鑽區段徵收公共工程定位為水岸觀光遊憩區，於去年6月竣工，區內道路則於去年9月20日開放通車，同時新臨安橋及金華橋也開放通行。該區總開發面積為11.23公頃（約3.4萬坪），公共設施4.97公頃，其他6.3公頃觀特區土地供建築使用，為中西區少見大面積可建築用地，市府未來將辦理招商及標售，歡迎觀光旅宿、休閒產業投資，再創府城風華。

民眾反映運河星鑽環境髒亂，步道上有狗大便，甚至還有人棄置T-Bike，當地居民希望能加強環境維護。（記者蔡文居翻攝）

運河星鑽已經完工啟用半年，但尚未完成移交，當地民眾反映區內垃圾亂丟，環境髒亂。（記者蔡文居翻攝）

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