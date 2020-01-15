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加護病房推動心肺復健運動 奇美醫院臨床成效佳

加護病房的病人進行心肺復健的簡易運動。（奇美醫院提供）

加護病房的病人進行心肺復健的簡易運動。（奇美醫院提供）

2020-01-15 21:19:43

〔記者楊金城／台南報導〕要活就要動，在加護病房也能進行早期復健，奇美醫學中心在永康、佳里、柳營院區推動復健醫學成立心肺復健團隊，幫助加護病房的病人進行心肺復健的簡易運動，臨床成效不錯。

佳里奇美醫院院長暨奇美醫學中心復健部總監周偉倪今天表示，從臨床實例和研究發現，早期的心肺復健運動介入，對於入住加護病房的病人是安全的，可減少加護病房肌肉無力症，改善病人運動功能、提升認知能力恢復、減少住院天數、減少呼吸器依賴的天數、降低再急診或再住院率，進而減少死亡率。

這項急重症心肺復健服務，奇美醫護團體在經過評估後，也歡迎病患家屬參與，透過親人支持加快病人復健速度。

周偉倪說，心肺復健運動能減少住院天數、減少呼吸器依賴、降低再急診或再住院率，提升存活率，就能減少醫療支出。

周偉倪說，國內推行急重症心肺復健運動超過廿年，也有健保給付的支持，但在推廣時仍然有許多阻礙，原因在於病人、家屬猶豫、傳統專業醫療的堅持、醫院團隊訓練未成熟、缺乏合作等因素，需要更加努力推廣。

佳里奇美醫院在2018、2019發表的3篇論文中，都顯示加護病房有心肺復健的介入，可降低病人呼吸器的使用天數、減少住加護病房的天數，病人出院後的3年內，可以增加病人的存活率、降低3日內回急診率與再住院率。

周偉倪說，在奇美臨床驗證中，早期心肺復健運動對於心臟疾病、非心臟疾病、慢性阻塞性肺病、呼吸衰竭的病人在康復初期提供幫助。

醫院團隊評估病人意識、呼吸系統，心血管系統在安全標準，獲得家屬同意後，就能啟動早期加護病房運動訓練，像坐立、站立、手、腳運動等，幫助病人提早下床、減少使用呼吸器，住院天數。

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