台南小港機場快線啟航 外國遊客按讚

南市觀旅局長陳信安（左）致贈「台南-小港機場快線」首班乘客紀念品。（記者洪瑞琴翻攝）

2020-01-15 20:57:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕串連台南市區與小港機場的「台南-小港機場快線」（Tainan Express），今（15）日正式啟航，據目前線上訂票資料，訂票遊客含括日本、香港、新加坡、英美語系等地區，觀光「出招」吸引更多國際遊客愛上台南。

南市觀光旅遊局局長陳信安於今天首班車發車前，到小西門發車站致贈遊客紀念品，並感謝遊客搭乘。首發車搭乘旅客，包括家族成員、情侶朋友、商務客、自助遊背包客等，甚至還有「公車迷」特地來體驗。

南市觀旅局說，台南小港機場快線雖然初次上路，但是今天前幾班車都有4成載客率，銷售狀況比預估的好很多，其中有不少人在過去經歷提送大型行李、帶著小孩轉車之苦，首度搭乘大讚小港快線「很可以」，相信未來有更多國際遊客可感受出其便利性。

台南-小港快線直接串連小港機場與台南市區，停靠小西門、台南轉運站、香格里拉站（台南火車站後站）、文化中心等站，每天往返各8班次，共16班次，班次時刻配合小港機場抵離境班機，首班車凌晨3時30分由台南出發，末班車23時30分由小港機場出發，平均車程約70分鐘。

票價單趟每人150元，相對現有公共運輸，或是包車行情一趟約1100元，或計程車共乘每人350元左右，較為經濟且便利，也彌補現況早晚班機缺乏公共運輸的問題。

「台南-小港快線」小西門站。（記者洪瑞琴翻攝）

「台南-小港快線」高雄小港機場站。（記者洪瑞琴翻攝）

「台南-小港機場快線」基本路線資訊。（記者洪瑞琴翻攝）

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