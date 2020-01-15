台南下營打造歷史古官道 再現茅港八景風華

茅港八景的解說碑。（記者楊金城攝）

2020-01-15 19:41:09

〔記者楊金城／台南報導〕台南市區道南63線是清領時代來往台南府城與諸羅縣的古官道，下營茅港尾不只是古官道的中間驛站，也是當時倒風內海繁盛一時的河港，現在打造「茅港八景」歷史意象，為後代保存這段人文歷史。

下營區公所推動「茅港尾古官道再現」計畫，獲內政部營建署補助，以668萬元進行南63線道路優質改善工程及歷史意象建置工程，除再現茅港八景場景，也讓茅港尾七公里長路段平坦好走，提升用路安全、改造沿路雜亂空地。

下營區長姜家彬說，茅港尾古官道再現計畫從前年開始規劃，多次協調管線單位、地主及居民，才取得在地共識，上月底完工，期待透過重塑「茅港八景」歷史文化空間，成為下營新興景點，讓鄉親和外地遊客了解台灣三百多年滄海桑田的歷史演進，進而保護文化資產。

明末清初的倒風內海，周邊有鐵線橋港、茅港尾港和麻豆港，古官道沿倒風內海而行，茅港尾地處中間驛站，當地茅港尾天后宮及觀音寺更是古官道歷史見證的重要廟宇。

據文史記載，茅港尾在康熙末年盛極一時，居住人口上萬人，官、民和商人必經驛站，發展出五條大街，秦樓楚館，甚至有「小揚州」之稱。從黃清淵《茅港尾八景追記錄》描述的八景，說明當時茅港尾社經地位極為重要。

「橋頭晒網」、「吳園消夏」、「營盤烽火」、「東郭踏青」、「竹市眺晚」、「暗街夜市」、「鵝脰採菱」、「西疇收穫」等「茅港八景」的歷史意象牆和解說碑，設在茅港尾天后宮、觀音寺附近，營造了在地歷史記憶的美麗空間。

茅港八景的「橋頭晒網」歷史意象牆。（記者楊金城攝）

下營區長姜家彬（左）對重塑古官道「茅港八景」歷史文化空間滿意。（記者楊金城攝）

下營茅港八景的歷史場景空間營造。（記者楊金城攝）

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