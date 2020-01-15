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春節台走17線、86線 避開這兩個地雷路段

公路總局第五養工處對春節期間台17線139K~142K（五王大橋~北門）易塞車路段規劃疏運方案。（公路總局第五養工處提供）

公路總局第五養工處對春節期間台17線139K~142K（五王大橋~北門）易塞車路段規劃疏運方案。（公路總局第五養工處提供）

2020-01-15 20:20:06

〔記者王俊忠／台南報導〕春節連假從1月23日至29日，共7天，配合國人返鄉、出遊及走春等活動，交通部公路總局第五區養工處說，為紓解台南地區春節車潮，連假期間「台17線139K～142K（五王大橋～北門）路段」及「台86線17K～19K（歸仁～關廟）路段」可能出現車多情形，建議民眾注意即時路況、行駛替代道路或改搭大眾運輸工具，不致因塞車壞了遊興。

第五區養工處指出，為維持道路通暢，春節期間原則停止施工，北門地區仍有「台17線五王大橋改善工程」工區封閉南下車道，以北上車道雙向通行。預估25～28日（初一至初四）該路段將湧現南鯤鯓代天府進香車潮，為避免會車不易，請大車改行台61線北門交流道轉台17線北上前往代天府廟前停車場，並由同路線駛離，避開五王大橋施工路段；另請駕駛小客車的民眾遵守現場管制，行經施工路段時減速慢行、小心駕駛。

為避免台84線北門交流道壅塞，五工處另規劃往台84線及學甲市區的替代道路，建議台17線由南鯤鯓南下往學甲、麻豆方向的民眾，可行駛南9線轉台84線橋下道路至學甲交流道，再行匯入台84線繼續東行；或改道171線前往學甲市區。

配合芳苑至大城路段通車，台61線西濱快速公路更添觀光魅力，串聯眾多濱海遊憩點如口湖、鰲鼓、東石、北門、七股等地，並可連接台78、台82及台84等快速公路，路網便捷舒適安全兼具橫向聯繫性，沿線設置服務設施導引標誌，建議民眾在假期返鄉遊程可行駛西濱快速公路。

公路總局提醒駕駛人勿疲勞駕駛、酒後駕車。疏運措施、即時路況可至公路總局網站智慧化省道即時資訊服務網及幸福公路APP或撥打用路人服務專線0800～231～035洽詢。

公路總局第五養工處對春節期間台86線17K～19K（歸仁～關廟）易塞車路段規劃疏運方案。（公路總局第五養工處提供）

公路總局第五養工處對春節期間台86線17K～19K（歸仁～關廟）易塞車路段規劃疏運方案。（公路總局第五養工處提供）

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