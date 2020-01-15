1/18來新營闖關學防災 超大彈珠台同樂

台台南市消防局第一大隊將於18日舉辦防災宣導，超大彈珠台亮相，要讓大小朋友寓教於樂，「鼠來寶、保平安」。（記者王涵平攝）

2020-01-15 18:55:58

〔記者王涵平／台南報導〕台南市消防局第一大隊18日舉辦防災宣導，超大彈珠台搶先亮相，要讓大小朋友寓教於樂，「鼠來寶、保平安」。

活動由台南市消防之友會第一辦事處、大台南家長協會、台南市政府消防局第一大隊合辦，18日上午7點30分至12點在新營區公園道40米蓮棚架（新民國小對面）舉行。

趣味闖關活動分為一般組及國小組，各組均有5關獎勵，禮券100元至1000元不等。各組過5關且秒數前3名者，另頒發禮券，前3名禮券5000元、3000元、2000元。

消防體驗集章活動共6關，包括心技戰將─教導民眾CPR學習操作，讓心動起來，搶救病患。翻滾吧!男孩─身上著火怎麼辦？保命三要訣停、躺、滾。震確解答─地震自保趴下DROP、掩護COVER、穩住HOLD。

關鍵時刻─火場的應變會左右生命去留，扭轉錯誤消防迷思，「小火快逃，濃煙關門」，教導火場關門開窗求生重要性。疑雲密佈─模擬火場濃煙並學習如何於濃煙中採低姿勢逃生。臉書打卡按讚─於台南市消防局第一救災救護大隊粉絲專頁按讚。

過五關斬六將可兌換豐富的消防宣導品，摸彩活動有電視機、腳踏車等大獎，舉辦廉政有獎徵答活動。

台南市長黃偉哲說，年關將至、天乾物燥，火源使用驟增，為防範火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防之重視，學習自救救人，保障生命財產安全，藉活動拉近與民眾關係，提升防災知能。

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