為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

府城普濟燈會1/19登場 踩街主題裝扮搶先亮相

由普濟文史研究協會志工團組成的踩街隊伍，以復古旗袍搭配彩繪燈籠，風格典雅大方。（記者王姝琇攝）

由普濟文史研究協會志工團組成的踩街隊伍，以復古旗袍搭配彩繪燈籠，風格典雅大方。（記者王姝琇攝）

2020-01-15 19:01:35

〔記者王姝琇／台南報導〕第八屆府城普濟燈會19日登場，普濟文史研究協會睽違6年再度舉辦燈會踩街遊行，邀請普濟文史研究協會志工、台南大億麗緻酒店員工等10個團體打造各自主題遊行隊伍，今天於活動記者會搶先亮相！

普濟文史研究協會20多名志工身穿旗袍、手提彩繪燈籠，以復古造型出場；大億麗緻酒店則走華麗宮廷風，比較特別的是由男員工反串格格，女員工則打扮成太子，大玩反串梗踩街相當有趣！普濟燈會遊行隊伍將於19日下午2點從普濟殿出發，繞行宮廟周邊舊街巷弄，也歡迎民眾提著燈籠或創意裝扮參與遊行。

台南市長黃偉哲說，府城普濟燈會是由民間自籌經費主辦，逾千盞的彩繪燈籠形成燈海隧道，近年已成為春遊台南必拍、必逛的燈節活動，今年不僅有踩街遊行活動回歸，更串聯鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭，讓整個大台南新春期間熱鬧非凡，歡迎民眾到各個燈節會場走春！

除了踩街活動，普濟燈會燈區本月19日至2月15日期間展出，分別有普濟殿廟埕前的主燈區、國華街三段的千盞燈海區、泉州宮燈區，搭配藝術家林建志所創作的2020招財鼠主燈和燈會市集等，將點亮普濟殿周邊舊街巷弄，與民眾一起迎新年！

第八屆府城普濟燈會1/19登場。（記者王姝琇攝）

第八屆府城普濟燈會1/19登場。（記者王姝琇攝）

台南大億麗緻酒店以宮廷打扮作為踩街隊伍主題，男員工反串格格裝扮相當趣味。（記者王姝琇攝）

台南大億麗緻酒店以宮廷打扮作為踩街隊伍主題，男員工反串格格裝扮相當趣味。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鹽水月津港燈節18日登場 交管設行人徒步區
2020-01-15 18:43

鹽水月津港燈節18日登場 交管設行人徒步區
日月潭風景區首度辦燈會 「兩美」助陣打造「森林燈會」
2020-01-08 19:12

日月潭風景區首度辦燈會 「兩美」助陣打造「森林燈會」
狂！單店平均業績超過4千萬！

狂！單店平均業績超過4千萬！
好消息！竹山燈會送紫南宮錢母 每週日及春節繼續發
2020-01-02 17:16

好消息！竹山燈會送紫南宮錢母 每週日及春節繼續發
選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯

選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯
臺南市今日熱門
2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020-01-12 08:41

韓粉快朝聖！韓國瑜在台南這裡唯一贏小英

2020-01-13 13:48

台南仁德輪胎工廠火警 全面燃燒灌救中 影片

2020-01-11 22:49

超越陳亭妃與王定宇！何欣純勇奪立委得票王

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播