府城普濟燈會1/19登場 踩街主題裝扮搶先亮相

由普濟文史研究協會志工團組成的踩街隊伍，以復古旗袍搭配彩繪燈籠，風格典雅大方。（記者王姝琇攝）

2020-01-15 19:01:35

〔記者王姝琇／台南報導〕第八屆府城普濟燈會19日登場，普濟文史研究協會睽違6年再度舉辦燈會踩街遊行，邀請普濟文史研究協會志工、台南大億麗緻酒店員工等10個團體打造各自主題遊行隊伍，今天於活動記者會搶先亮相！

普濟文史研究協會20多名志工身穿旗袍、手提彩繪燈籠，以復古造型出場；大億麗緻酒店則走華麗宮廷風，比較特別的是由男員工反串格格，女員工則打扮成太子，大玩反串梗踩街相當有趣！普濟燈會遊行隊伍將於19日下午2點從普濟殿出發，繞行宮廟周邊舊街巷弄，也歡迎民眾提著燈籠或創意裝扮參與遊行。

台南市長黃偉哲說，府城普濟燈會是由民間自籌經費主辦，逾千盞的彩繪燈籠形成燈海隧道，近年已成為春遊台南必拍、必逛的燈節活動，今年不僅有踩街遊行活動回歸，更串聯鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭，讓整個大台南新春期間熱鬧非凡，歡迎民眾到各個燈節會場走春！

除了踩街活動，普濟燈會燈區本月19日至2月15日期間展出，分別有普濟殿廟埕前的主燈區、國華街三段的千盞燈海區、泉州宮燈區，搭配藝術家林建志所創作的2020招財鼠主燈和燈會市集等，將點亮普濟殿周邊舊街巷弄，與民眾一起迎新年！

第八屆府城普濟燈會1/19登場。（記者王姝琇攝）

台南大億麗緻酒店以宮廷打扮作為踩街隊伍主題，男員工反串格格裝扮相當趣味。（記者王姝琇攝）

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