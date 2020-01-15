警花扮性感美眉搶匪爆紅 網友求：來搶我、保證不報警

南市警一分局外型亮麗的尤姓女警穿性感網襪與短裙，扮成美眉搶匪，成為防搶演練的嬌點人物。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-15 16:55:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警一分局有鑑於農曆春節前、後現金交易熱絡的金融機構、金銀樓業、當鋪、超商、彩券行、加油站等財物匯集處，易遭歹徒覬覦，為免強盜、搶奪或竊（扒）盜案發生，警方近日規劃防搶演練、安排由8名靚女「歹徒」騎哈雷重機車持槍搶劫銀行財物，提升員警迅速反應、打擊犯罪能力及強化金融機構行員的警覺性與敏感度。

警一分局表示，此次防搶演練特別情商由8名靚女扮女歹徒騎乘哈雷重機車到銀行亮槍搶劫財物，其中騎哈雷的4名靚女是重機車主；另4名被搭載、持槍進入銀行行搶的女搶匪均是委請分局4名女警扮演，1位穿性感網襪、短裙的女搶匪是有分局之花、外型亮麗的尤姓女警打扮，希望能吸引民眾目光，擺脫以往一成不變的演練模式。

這4名靚女警扮持槍女搶匪參與防搶演練的訊息與吸睛照片在網路曝光後，引發網友矚目、暴動，有網友說，真想參加這場防搶演練。不過，4位女警得知在網路上暴紅，有媒體想採訪、都低調地說：「多謝、不用了」，以免日後執勤橫生困擾。

一分局長鄭榮崑表示，此次特別演練為加強同仁執勤遇重大刑案時，線上警力能即時整合、快速到位與後續偵查等作為。此外也需持續加強轄內金融機構自我防衛意識與作為，以有效防制強盜、搶奪等刑案發生。

南市警一分局與銀行合辦防搶演練，女警扮成哈雷重機靚女持槍搶銀行，令人驚豔。（記者王俊忠翻攝）

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