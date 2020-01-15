全國最大國際遊艇港城在安平 預計2023年完成

亞果遊艇碼頭投資開發案3D模擬示意圖。（台南市經發局提供）

2020-01-15 18:46:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於安平的全國最大國際級水域綜合遊艇港，相關環境影響差異分析報告，今（15）日經環保署審查決議修正通過，即將啟動施工，全區預計於2023年完成開發，打造台南水岸觀光新亮點，躍升為國際海洋門戶。

南市經濟發展局表示，安平商港配合南市整體發展，定位為「北觀光、南自貿」，其中位於北觀光區域內的安平港國際遊艇城，由亞果遊艇集團投資開發，並與新加坡悅榕集團合作，規劃打造全國最大國際級的遊艇港。

安平港遊艇碼頭區開發投資案，第1期未涉環境影響部分，62席碼頭併同遊艇大街已於去（2019）年11月正式營運。

經發局表示，環差審查通過後，第2期碼頭及相關旅館、商業設施工程即可全面啟動，全區預計於2021年至2023年陸續完成開發，包括與新加坡悅榕集團合作的villa及酒店完工營運，未來可望創造1500個就業機會，及超過50億元的土地開發效益，為台南打造完整的港灣水岸環境。

對於環評審查過關，台南市長黃偉哲表示，2020年以「經濟提升」為施政策略之首，在這次安平港環差通過後，市府將積極協助加速安平港遊艇碼頭投資開發案，持續為「港市合作」扎下良好的基礎，提升國際城市競爭力，同時歡迎日本、歐美等國、內外廠商來南市建廠投資或設立研發基地，共同創造最大經濟效益。

安平港遊艇碼頭第1期，已於去年11月啟用營運。（亞果遊艇提供）

安平規劃打造全國最大國際級的水域綜合遊艇港。（台南市府提供）

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