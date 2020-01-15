為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

全國最大國際遊艇港城在安平 預計2023年完成

亞果遊艇碼頭投資開發案3D模擬示意圖。（台南市經發局提供）

亞果遊艇碼頭投資開發案3D模擬示意圖。（台南市經發局提供）

2020-01-15 18:46:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於安平的全國最大國際級水域綜合遊艇港，相關環境影響差異分析報告，今（15）日經環保署審查決議修正通過，即將啟動施工，全區預計於2023年完成開發，打造台南水岸觀光新亮點，躍升為國際海洋門戶。

南市經濟發展局表示，安平商港配合南市整體發展，定位為「北觀光、南自貿」，其中位於北觀光區域內的安平港國際遊艇城，由亞果遊艇集團投資開發，並與新加坡悅榕集團合作，規劃打造全國最大國際級的遊艇港。

安平港遊艇碼頭區開發投資案，第1期未涉環境影響部分，62席碼頭併同遊艇大街已於去（2019）年11月正式營運。

經發局表示，環差審查通過後，第2期碼頭及相關旅館、商業設施工程即可全面啟動，全區預計於2021年至2023年陸續完成開發，包括與新加坡悅榕集團合作的villa及酒店完工營運，未來可望創造1500個就業機會，及超過50億元的土地開發效益，為台南打造完整的港灣水岸環境。

對於環評審查過關，台南市長黃偉哲表示，2020年以「經濟提升」為施政策略之首，在這次安平港環差通過後，市府將積極協助加速安平港遊艇碼頭投資開發案，持續為「港市合作」扎下良好的基礎，提升國際城市競爭力，同時歡迎日本、歐美等國、內外廠商來南市建廠投資或設立研發基地，共同創造最大經濟效益。

安平港遊艇碼頭第1期，已於去年11月啟用營運。（亞果遊艇提供）

安平港遊艇碼頭第1期，已於去年11月啟用營運。（亞果遊艇提供）

安平規劃打造全國最大國際級的水域綜合遊艇港。（台南市府提供）

安平規劃打造全國最大國際級的水域綜合遊艇港。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
遊艇加入金門藍色公路 小金門到大膽島只要15分鐘
2020-01-02 17:39

遊艇加入金門藍色公路 小金門到大膽島只要15分鐘
遊艇外銷前3季大增逾24％ 公會︰明年續強
2019-11-26 14:02

遊艇外銷前3季大增逾24％ 公會︰明年續強
狂！單店平均業績超過4千萬！

狂！單店平均業績超過4千萬！
售價8000萬！ 亞洲第1艘海上超跑級遊艇台南亮相
2019-11-22 17:48

售價8000萬！ 亞洲第1艘海上超跑級遊艇台南亮相
海上豪華遊艇秀來了！安平港11/22~24登場
2019-11-19 10:21

海上豪華遊艇秀來了！安平港11/22~24登場
選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯

選定老少咸宜健康零嘴　送禮不怕出錯
澎湖遊艇生活節開幕 馬公第一漁港轉型遊艇港
2017-06-22 21:29

澎湖遊艇生活節開幕 馬公第一漁港轉型遊艇港
布袋遊艇港促參案 議約1年恐破局
2016-09-10 08:00

布袋遊艇港促參案 議約1年恐破局
臺南市今日熱門
2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020-01-12 08:41

韓粉快朝聖！韓國瑜在台南這裡唯一贏小英

2020-01-13 13:48

台南仁德輪胎工廠火警 全面燃燒灌救中 影片

2020-01-11 22:49

超越陳亭妃與王定宇！何欣純勇奪立委得票王

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播