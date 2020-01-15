求逼真！白河警飛車追「小丑」搶劫犯 民眾傻眼讓路…

2名頭戴「小丑」面具歹徒今衝入東山農會行搶，白河警趕抵時其中一嫌駕車逃逸，警方展開攔截圍捕，以車追人，速逮兩嫌。（記者王涵平翻攝）

2020-01-15 13:20:47

〔記者王涵平／台南報導〕防搶演練逼真！白河警飛車上場。2名頭戴「小丑」面具歹徒今衝入東山農會行搶，白河警趕抵時其中一嫌駕車逃逸，警方展開攔截圍捕，以車追人，速逮兩嫌。

戴小丑面具歹徒衝入農會，掏出手槍對空鳴槍，喝令在場民眾及員工「搶劫!不許動」，因電影小丑甫獲奧斯卡獎多項提名，不少人乍看小丑來到，直喝嚇一跳。

歹徒脅迫女行員「將錢交出錢來！」行員為顧及客戶安全，不敢反抗，交付部分現金，一旁行員見狀立即按下通報鈴，連線白河分局勤務指揮中心，遭劫持女行員故意拖延時間交付現金，白河分局獲報立即派員馳赴現場，歹徒見警方抵達雙雙落荒而逃，一名身形臃腫歹徒不及逃逸，遭警方當場逮捕壓制。

頭戴「小丑」面具歹徒，衝出農會跳上休旅車沿東山區中興路往柳營區方向逃逸，分局勤務指揮中心指揮線上警力於東山運動公園前發現歹徒車輛，欲予以攔停，歹徒見狀衝撞警方攔截點，迴轉往白河區方向逃竄，現場警方立即尾隨追捕，並通報優勢警力集結，遭警方以優勢警力圍捕。

警方追捕過程演練真實，沿路民眾車輛紛紛減速讓道，演練逼真確實。白河警分局長朱信憲呼籲，年關將近宵小容易蠢動，民眾前往金融機構存提款，要小心防搶，現金出入應盡量用轉帳方式，並可向分局申請護鈔、代保管現金即舉家外出住居安全維護等。

2名頭戴「小丑」面具歹徒今衝入東山農會行搶，白河警趕抵時其中一嫌駕車逃逸，警方展開攔截圍捕，以車追人，速逮兩嫌。（記者王涵平翻攝）

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