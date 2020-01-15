耕耘本土教育 南市三競賽694隊獲獎

南市本土教育「魔法語花一頁書」、「小小解說員」、「微電影」3項競賽頒獎，共694隊740人獲獎。（記者劉婉君攝）

2020-01-15 13:02:02

［記者劉婉君／台南報導］南市耕耘本土教育，舉辦「魔法語花一頁書」、「小小解說員」、「微電影」三項競賽，共計3024人參加，694隊740人獲獎，今天在新南國小頒獎，其中，安順國小包辦小小解說員國小閩南語組及客語組第1名。

「魔法語花一頁書」由學生以視覺藝術的方式，將閩、客、原住民的先人智慧和諺語，融入各族群的風土民情呈現，2480件參賽作品中，有506件脫穎而出，長安國小胡心瑈的「人生劇場」（台語），表現人生的歡笑與悲傷，獲國小中年級B組第1名；立人國小陳宓妤「瞧！你努力的成果如何，滿意嗎？」（阿美族語），獲國小高年級D組第1名；。復興國中黃宥翔「勤勞的人，肩上有露水，腳邊有螢火蟲。」運用遠近透視的構圖原理，描繪阿美族辛勤耕作的努力精神，獲國中E組第1名。

「小小解說員」有134隊289位學生參賽，47隊96人獲獎，學生以台、客、英及越南語解說南市名勝古蹟景點、宮廟藝陣文化、多元地方特產等，安順國小6年級鄭允淇介紹北門區，獲國小閩南語組第1名，同校5年級的楊其蓁介紹母親家鄉越南，也拿下國小越南語組第1名；國小客語組第1名楊忠錡和曾雲光。

「微電影」結合多媒體拍攝工具，探索母語之美，共63隊253人參加，31隊138人獲獎。24班以下學生組第1名學甲國小「蜈蚣來了」，記錄傳統藝陣「蜈蚣陣」及文化資產節慶「上白礁祭典」；25班以上學生組第1名進學國小「進學國小100歲」，探究進學國小百年歷史與校史故事。國、高中學生組第1名瀛海中學「青春與惡的距離」，則以校園霸凌為主題。

台南市教育局表示，任何語言的推動都必須建構在「使用」的基礎上，希望透過競賽，讓本土語言結合生活議題，使學生可以進一步運用在日常生活中。

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