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超狂期末考題！學生這樣作答讓老師「好想監考」

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

2020-01-15 12:42:04

［記者劉婉君／台南報導］國立台南高商正值第3次段考期間，廣告設計科2年級「表現技法」考題要學生畫監考老師，學生的作品令人驚艷，出題老師莫嘉賓在臉書分享後，讓不少老師及好友大喊，「好想監考！」

考題指出，克勞德.莫內少年時代是位漫畫高手，要學生參考莫內範例圖形，以監考老師為主題，自創一張Ｑ版誇張人物畫，測驗時間為50分鐘。

許多老師看到學生的 「答案」後，稱讚學生的作品水準好高啊，可以想像到監考老師當時應該會感受到許多學生炙熱的目光，以後到廣設科監考都要盛裝打扮，不論是考題還是作品都很有創意，超有才，看了好想去監考，甚至還有中北部的老師想跨區監考，也有人說好想看看監考老師本人。

莫嘉賓表示，表現技法是部定實作實習課程，硬是和國、英、數一樣出成紙筆測驗的考卷，令他頗傷腦筋，高中的表現技法泛含各式媒材的手繪實作，畫1張圖至少要2至3小時，1個小時紙筆測驗實在不合理，因此他參考美術史上印象派大師莫內的早期漫畫速寫作品，讓同學測試人物造型描繪能力。

莫嘉賓說，實作的成果在過程和日常練習，學生事先不知道考試題目，也不知道監考老師是誰，「我的考試不用準備、準備也沒用」，而當考卷發下時，也在監考老師與學生間引起騷動。

學生杜逸宸說，這種命題應該是史無前例吧，驚為天人，也令考生措手不及啊。蔡晏芸表示，在考試時 把老師的臉部特徵放大好幾倍畫，很好玩；莫芸說，從沒這麼仔細觀察老師過。

教務主任楊基宏表示，12年國教重視各種素養導向培養，這種生動活潑的命題方式，符合設計領域學生的生活、觀察與創作的素養發展。

台南高商廣告設計科「表現技法」老師莫嘉賓出的考題，要學生畫監考老師。（記者劉婉君翻攝）

台南高商廣告設計科「表現技法」老師莫嘉賓出的考題，要學生畫監考老師。（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

學生的「答案」獲得許多老師稱讚，也讓其他老師喊「好想監考。」（記者劉婉君翻攝）

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