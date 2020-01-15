為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

選舉大敗 台南國民黨團嗆：民進黨「有種就快獨立」

市議員李文俊（左二）說，民進黨說台灣獨立是喊爽的，「我現在是喊真的，如果不敢台灣獨立，出門就被車撞死。」（記者蔡文居攝）

市議員李文俊（左二）說，民進黨說台灣獨立是喊爽的，「我現在是喊真的，如果不敢台灣獨立，出門就被車撞死。」（記者蔡文居攝）

2020-01-15 12:21:56

〔記者蔡文居／台南報導〕這次總統及立委選舉國民黨大敗，國民黨內檢討聲浪四起，台南市議會國民黨團今天召開記者會，多位與會議員語出驚人，高喊台灣獨立，主張公投改國號，市議員李文俊更強調，民進黨台獨是喊爽的，「我現在是喊真的，台灣來獨立，如果不敢台灣獨立，出門就被車撞死。」

李文俊主張說，用公投來改國號，看要用什麼國名都可以，「阿貓、阿狗也可以」，如果公投同意取消「中華民國」國號就取消，國民黨以前說不能說台灣獨立，而民進黨說台灣獨立是喊爽的，「我現在是喊真的，台灣來獨立，如果不敢台灣獨立，出門就被車撞死。」

他說，今天大家都想台灣獨立，那大家就來獨立，台灣獨立非某政黨的權利，國民黨多數也希望能台灣獨立，他呼籲中央黨部，民意既已如此，中國國民黨也可改名。「愛台灣的人都希望台灣獨立，現在台灣趕快來獨立。」

市議員張世賢也表示，中華民國的國名和九二共識已不合時宜了，國民黨跟上不民心，民意要重視，否則未來也是被淘汰，民進黨國會既然已是多數，就思考來改國名，不管是阿貓、阿狗，只要多數贊同改名，他是支持的。

國民黨團發言人王家貞則說，國民黨需要路線辯論，李文俊議員是在反映基層的反彈及長期的委屈。國民黨是絕對不會支持台灣獨立的，但如果要全民公投台灣獨立，要改國號、改國旗，那就來直球對決吧。

國民黨南市議會黨團今天召開「麥擱騙呀！民進黨趕快修憲改國號！」，除王家貞、李文俊及張世賢外，包括盧崑福、李中岑及這次參選立委的林燕祝、蔡淑惠等人也出席，嘲諷民進黨「有種就快獨立」。蔡淑惠則說，她恥笑民進黨不敢台灣獨立。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台灣已事實獨立！美眾議員投書台北時報批中國「無知又傲慢」
2020-01-05 20:18

台灣已事實獨立！美眾議員投書台北時報批中國「無知又傲慢」
華郵：台灣天然獨世代 正成為中國失去的一代
2019-12-26 22:37

華郵：台灣天然獨世代 正成為中國失去的一代
2020買氣依舊 這座重劃區吸睛也吸金

2020買氣依舊 這座重劃區吸睛也吸金
周子瑜翻版？正妹台灣練習生寫「出國」遭中國網民抵制
2019-12-22 06:15

周子瑜翻版？正妹台灣練習生寫「出國」遭中國網民抵制
劉結一稱最接近統一的時期 陸委會斥台灣不是中國一部分
2019-12-19 20:57

劉結一稱最接近統一的時期 陸委會斥台灣不是中國一部分
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
臺南市今日熱門
2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020-01-08 14:14

周子瑜返台當首投族？ 媽媽說話了

2020-01-12 08:41

韓粉快朝聖！韓國瑜在台南這裡唯一贏小英

2020-01-13 13:48

台南仁德輪胎工廠火警 全面燃燒灌救中 影片

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播