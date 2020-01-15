選舉大敗 台南國民黨團嗆：民進黨「有種就快獨立」

市議員李文俊（左二）說，民進黨說台灣獨立是喊爽的，「我現在是喊真的，如果不敢台灣獨立，出門就被車撞死。」（記者蔡文居攝）

2020-01-15 12:21:56

〔記者蔡文居／台南報導〕這次總統及立委選舉國民黨大敗，國民黨內檢討聲浪四起，台南市議會國民黨團今天召開記者會，多位與會議員語出驚人，高喊台灣獨立，主張公投改國號，市議員李文俊更強調，民進黨台獨是喊爽的，「我現在是喊真的，台灣來獨立，如果不敢台灣獨立，出門就被車撞死。」

李文俊主張說，用公投來改國號，看要用什麼國名都可以，「阿貓、阿狗也可以」，如果公投同意取消「中華民國」國號就取消，國民黨以前說不能說台灣獨立，而民進黨說台灣獨立是喊爽的，「我現在是喊真的，台灣來獨立，如果不敢台灣獨立，出門就被車撞死。」

他說，今天大家都想台灣獨立，那大家就來獨立，台灣獨立非某政黨的權利，國民黨多數也希望能台灣獨立，他呼籲中央黨部，民意既已如此，中國國民黨也可改名。「愛台灣的人都希望台灣獨立，現在台灣趕快來獨立。」

市議員張世賢也表示，中華民國的國名和九二共識已不合時宜了，國民黨跟上不民心，民意要重視，否則未來也是被淘汰，民進黨國會既然已是多數，就思考來改國名，不管是阿貓、阿狗，只要多數贊同改名，他是支持的。

國民黨團發言人王家貞則說，國民黨需要路線辯論，李文俊議員是在反映基層的反彈及長期的委屈。國民黨是絕對不會支持台灣獨立的，但如果要全民公投台灣獨立，要改國號、改國旗，那就來直球對決吧。

國民黨南市議會黨團今天召開「麥擱騙呀！民進黨趕快修憲改國號！」，除王家貞、李文俊及張世賢外，包括盧崑福、李中岑及這次參選立委的林燕祝、蔡淑惠等人也出席，嘲諷民進黨「有種就快獨立」。蔡淑惠則說，她恥笑民進黨不敢台灣獨立。

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