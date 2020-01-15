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廟宇鐘聲108響倒數跨年 台南號召明年新創意

「城市洗頭車」遶境活動，讓城市人重尋古早理容院記憶。（南市新聞處提供）

「城市洗頭車」遶境活動，讓城市人重尋古早理容院記憶。（南市新聞處提供）

2020-01-15 12:05:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南就是不一樣！「2020台南造夢」活動，20組入圍團隊發揮他們的創意與凝聚力，展現在地生猛的活力與夢想能量，今（15）日舉行成果發表會，透過實踐過程的影像紀錄分享理念之外，副市長王時思也預告明年跨年倒數，將號召廟宇共同響應敲響鐘聲108響，「全城集氣」幸福平安的溫暖城市。

20組造夢活動，讓人看見夢想的堅定力量。例如「Matilda到處遊故事聯盟」在全國第1個善化牛墟舉辦的繪本故事導覽，讓孩子們與牛爺爺相見歡；在2020跨年當晚，聚福宮、崇福宮、集福宮，上百位民眾聚集，同步敲響廟宇的鐘聲，給予新的一年祝福；在市區遶境的「城市洗頭車」，引領參與民眾發現隱身在城市裡的男士理容店外，大家一起推車遶境，也創造出合力完成的歸屬感。

副市長王時思說，只要大家時時關注生活的台灣這片土地，自然就會愛上保護城市，透過這次創新嘗試，一個人或一群人的小小夢想，都能成為推動巨大城市的無限能量，延續敲響廟宇鐘聲，明年將號召更多廟宇響應倒數敲響108聲，「没有煙火、没有放鞭炮」，營造台南獨有過年味。

新聞處長劉怡伶表示， 「台南造夢」是一個全新嘗試，透過這次活動，看到了創意活力與實踐的毅力 ，而且也不乏從關照長輩、移工生活及在地聲音出發，希望激發生活在這裡的每一個人共同創造而成為未來，讓2020年的台南有更多力量邁步向前。

善化牛墟導覽活動，結合在地文化故事。（南市新聞處提供）

善化牛墟導覽活動，結合在地文化故事。（南市新聞處提供）

善化牛墟導覽活動，結合在地文化故事。（南市新聞處提供）

善化牛墟導覽活動，結合在地文化故事。（南市新聞處提供）

廟宇敲響鐘聲，集氣祝福跨年。（南市新聞處提供）

廟宇敲響鐘聲，集氣祝福跨年。（南市新聞處提供）

「2020台南造夢」實踐完成，台南市府今天邀集各參與團隊發表成果。（記者洪瑞琴攝）

「2020台南造夢」實踐完成，台南市府今天邀集各參與團隊發表成果。（記者洪瑞琴攝）

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