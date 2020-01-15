未讓車是車禍傷亡主因 南警全面清潔各路「反射鏡」

南市大動員清潔路口反射鏡，警方盼反射鏡成為守護人車安全的「光明鏡」。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-15 08:39:40

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市交警大隊統計，2019年1月-11月台南車禍事故傷亡案肇因以「未依規定讓車」居首位。市警局除偕同市府道安團隊持續宣導、強化駕駛人路口禮讓、減速觀念；對於無號誌路口，決定增設反射鏡或改善反射鏡遭阻擋、髒污問題，近期各警分局動員志工、民力同步清潔「反射鏡」，希望反射鏡成為守護人車安全的「光明鏡」。

南市警局長周幼偉有感於南市有許多無號誌的路口，為提高這類路口視線死角預警作用，日前指示各警分局清查路口有無需要增設反射鏡？或路口反射鏡有無遭植物蔓藤遮住、髒污或被車子撞歪、方向錯誤等情形，經彙整清查結果有153處，警局函文相關單位增設或清理改善。

交警大隊為讓民眾了解路口反射鏡功能，強化駕駛人視野行車安全，近期請各分局號召轄區志工、民力，同步進行反射鏡清潔宣導活動，希望藉此讓反射鏡發揮最大的預防車禍發生功效，喚起駕駛人行經無號誌路口時能減速慢行、抬頭看一下反射鏡，察看路口兩側有無來車，提高行車安全。

周幼偉表示，南市幅員廣闊，無號誌路口大多裝設有反射鏡，而每面反射鏡如同1面「光明鏡」，照亮每位用路人的行車視野，但反射鏡如遭蔓藤遮住、方向角度歪斜或鏡面髒污，勢必影響駕駛人行車視線。警方同時提醒民眾與駕駛人發現反射鏡有上述情形時，能反映相關單位立即改善，或隨手拿起抹布、清潔液擦拭鏡面，讓「光明鏡」照亮左右來車，同時駕駛人也要養成行經無號誌路口減速慢行的好習慣，查看反射鏡確認左右無來車時再通過，降低車禍事故風險，一起守護大家交通安全。

南市大動員清潔路口反射鏡，警方盼反射鏡成為守護人車安全的「光明鏡」。（記者王俊忠翻攝）

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