罵搶休國假同事「不要臉」 屬「善意評論」不起訴

劉姓護理師不滿涂姓護理師搶國假搶的太過分，在工作群組上怒譙「有些人不要臉」，但檢方認為與公眾利益相關，做出不起訴處份。（資料照，記者王捷攝）

2020-01-15 00:18:41

〔記者王捷／台南報導〕劉姓護理師去年8月不滿涂姓護理師搶國假搶的太過分，在工作群組上怒譙「有些人不要臉」，涂女認為被針對，怒告加重誹謗，檢察官援引「真實惡意原則」做考量，認為劉女只是針對預假的行為，且護理師國假值勤與公眾利益密切相關，劉女的發言屬於善意言論，因此做出不起訴處分。

劉女與涂女都是醫院急診的專科護理師，因為工作需要輪值，無法見紅字就休，通常遇到國假時都要協調人力上班，因此遇到國假，護理師間都內規不會先填假，交由主管協調，但去年由於急診護理師人力吃緊，加上有護理師離職，涂女卻一次要休10天假，主管只願意排4天假給她，但涂女不願意，因此在護理站怒罵涂女，大家都只休1、2天，只有她要搶假。

去年8月，劉女在群組上指控，就因為涂女不理會國假班表不能先填的規定，搶先預假，卡到其他同事都不能休假，其他人都以為沒有人會這麼渾蛋趁機陰同事，被主管罵剛好，難怪主管會公開罵人，怒譙「有些人不要臉」。

涂女看到訊息以後認為被針對，因此對劉女告加重誹謗，涂女認為，整個護理站就只有她預先請到國假，這是因為2018年的10月就提出預先休假，當時主管也同意了，但後來主管不讓她放這麼多天，她不同意，所以才會在護理站被主管罵，認為劉女雖然沒有指名道姓，但情節形容可供其他同事辨識。

檢察官認為，為了兼顧名譽、隱私以及公眾利益的保護，以「真實惡意原則」做考量，如果行為人發表的言論，與公眾利益相關，那麼就不討論是否侵害到對方的名譽，即使這個評論尖酸刻薄、令人不快，甚至引響了對方名譽，都算是善意的評論，不構成誹謗，更不在公然侮辱的處罰範圍。

並且，劉女沒有針對涂女，只是針對預假的行為，且護理師國假值勤與公眾利益密切相關，劉女的發言屬於善意言論，因此檢察官做出不起訴處分。

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