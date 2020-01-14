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不是來台南沾醬油！ 柱柱姊服務處選後不打烊

洪秀柱（前排左四）宣示台南服務處不打烊、KMT中常會要改變。（記者王俊忠翻攝）

洪秀柱（前排左四）宣示台南服務處不打烊、KMT中常會要改變。（記者王俊忠翻攝）

2020-01-14 21:15:28

〔記者王俊忠／台南報導〕南下角逐台南市立委第六選區失利的國民黨前主席洪秀柱，今晚在台南市東區競選總部舉行感恩茶會，感謝選戰過程一路幫助她的伙伴們。洪秀柱強調，她沒有輸，她與國民黨都永不放棄，她台北的青雁基金會已在台南設南部辦公室，且即日起繼續運作，不會因為敗選就打烊，證明她到台南來不是沾醬油。

洪秀柱說，這次國民黨一些有選上的新科立委，她有協助輔選，這些新科立委，她會找來台南做立法院簡報、指導他們未來在立法院如何問政？同時也到台南來幫忙服務，會持續運作的青雁南部辦公室（台南市東區東門路3段11巷9號1樓），將結合地方議員民代、台南六選區的不分區立委陳以信繼續服務民眾。

洪秀柱指出，她的青雁南部辦公室功能不只是服務地方，更要培養在地年輕優秀的參政者，把年輕人的心找回來，為何這次年輕人不挺國民黨，國民黨本身要檢討，尤其是台南一片綠油油，顯然過去國民黨沒有在台南深根發展，所以在地人才培養、用壯育青是未來重要的工作。

她並提到，國民黨中常會結構要改變，萬年中常委早被人詬病，要讓新血能進入，尤其是國民黨有15位縣市首長，讓黨中央跟地方能接軌順暢、更接地氣、貼近民意！要交棒給青壯世代，讓黨中央的決策與思維能更合乎世代潮流。

洪秀柱今晚在台南市東區競選總部舉行感恩茶會，感謝選戰過程一路幫助她的伙伴們。（記者王俊忠翻攝）

洪秀柱今晚在台南市東區競選總部舉行感恩茶會，感謝選戰過程一路幫助她的伙伴們。（記者王俊忠翻攝）

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