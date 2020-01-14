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學測週五登場！小心違規 手機、文具規定看這裡

大學學測台南考區於長榮中學等6所高中設置考場。（記者劉婉君攝）

大學學測台南考區於長榮中學等6所高中設置考場。（記者劉婉君攝）

2020-01-14 16:37:22

［記者劉婉君／台南報導］109學年度大學學科能力測驗將於本週五、六（17、18日）舉行，台南考區承辦學校國立台南大學及成功大學提醒考生注意手機違規事項及違禁文具不能帶進考場。

台南考區今年共有1萬0577名考生報考，台南一考區包括台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、長榮中學等考場，台南二考區考場則設在新營高中。考試前一天16日下午2點至4點，統一開放試場供考生查看座位。

南大提醒考生，今年起行動電話須「完全關機」，置於臨時置物區，「飛航、靜音、震動、關機模式但鬧鈴、震動、提示音功能未關閉」均屬於違規事項，請考生務必留意，建議盡量不要攜帶行動電話進入考場應試。

另外，大象尺（或稱數學版模函數尺、數學圖形板模畫尺、創意簍空繪畫尺、幾何多功能尺）為違規禁用文具，提醒考生進場前先檢查應試文具；而書寫答案卷務必使用黑色墨水的筆，不得使用鉛筆，答案卡必須使用黑色2B軟心鉛筆畫記，修正液（帶）可使用於答案卷，但不得用於答案卡。

今年考試方式維持五科自由選考，第一天（1月17日）上午英文，下午國文（選擇題）、社會；第二天（1月18日）上午數學，下午國語文寫作能力測驗（簡稱國寫）、自然。考試時間國文（選擇題）80分鐘、國寫90分鐘，英文及數學各100分鐘，社會及自然各為110分鐘。

考生務必攜帶有效證件參加考試，有效證件包括國民身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照等正本；學生證及無照片健保卡均屬無效證件。

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