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台南迎接春節遊客 雙層巴士推經典路線、優惠票價

好康趁現在！台南雙層巴士春節推出新的票價優惠，「瘋府城」一票到底。（記者洪瑞琴攝）

好康趁現在！台南雙層巴士春節推出新的票價優惠，「瘋府城」一票到底。（記者洪瑞琴攝）

2020-01-14 16:50:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕春節假期將到了，南市交通局完成月津港燈節、鹽水蜂炮、龍崎空山祭3大活動及安平古堡、赤崁樓等12大景點的交通疏運規劃，同時，為迎接新春遊客，府城雙層巴士也推出經典路線及優惠票價，鼓勵遊客多多利用串聯各景點的大台南公車、T-Bike及雙層巴士來規劃行程。

台南市長黃偉哲表示，台南旅遊的特色在「慢遊」，春節假期7天，為了提供順暢的交通環境，交通局已擬定交通疏導及相關的配合措施，期能有效紓解過年期間各景點的交通問題，各項資訊統整在「2020台南行春」專網一目了然，方便遊客利用。

今年春節期間，台南雙層巴士推出新的票價優惠，持市民卡搭乘雙巴一日票僅99元，自1月20日起3個月內外地遊客也可購買一日券150元、二日券250元的優惠票，再加上全新的經典路線，全線含延駛安平地區僅停靠台南火車站、赤崁樓、神農街、小西門、孔廟、安平漁人碼頭、億載金城等古蹟菁華景點，來府城搭乘大台南公車「賺很大」。

「2020台南行春」有超過50項活動，包括新化年貨大街、後壁花海、六甲菁埔埤落羽松、龍崎光節、月津港燈節、鹽水蜂炮，還有已成熱搜景點的山上花園水道博物館、左鎮化石文化園區及水交社文化園區等，另外每年春節前夕民眾期待的限量市長紅包，將在小年夜亮相，發放時間及地點，將會在市長黃偉哲臉書粉絲團公布。

「2020台南行春」網頁已上線，台南市府今天大陣仗宣傳。（記者洪瑞琴攝）

「2020台南行春」網頁已上線，台南市府今天大陣仗宣傳。（記者洪瑞琴攝）

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