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借書更便民 南市圖APP行動圖書服務年初上線

台南市東區裕文圖書館繼台南市總圖及鹽埕圖書館後，也引進RFID無線射頻辨識系統管理，民眾在4月之後即可利用自動借書機借書。（記者劉婉君攝）

台南市東區裕文圖書館繼台南市總圖及鹽埕圖書館後，也引進RFID無線射頻辨識系統管理，民眾在4月之後即可利用自動借書機借書。（記者劉婉君攝）

2020-01-14 14:07:33

［記者劉婉君／台南報導］南市去年圖書借閱量為831萬5028冊，為了讓借書更便民，台南市圖書館著手開發APP行動圖書服務，預計年初上線，東區裕文圖書館自動借書機也將在4月啟動，並將鼓勵各區圖新增超商取書點。

根據南市圖統計，去年全市圖書館到館人次總計714萬1421人次，較前年增加約6萬人次，平均每位市民進入公共圖書館3.8次，借閱冊數4.42用。

市圖表示，目前民眾預約書到館或借閱書逾期通知均採電子郵件通知，新開發的行動圖書館APP上線後，民眾就可藉由APP輕鬆掌握相關訊息，而目前正在施工中的新總圖，預計10月試營運，未來還將開啟手機辦理自助借書的服務，民眾可以直接透過APP刷書籍條碼借書。

而目前總圖及鹽埕圖書館均有自動借書機，民眾可以自行操作，完成借閱手續，不用擔心人工辦理借閱服務大排長龍，而裕文圖書館也將引入RFID無線射頻辨識系統管理，4月以後也將加入自動借書服務的行列。

另外，南市目前提供超商取書服務的圖書館有安定區圖書館及鹽水、新營區圖書館，市圖表示，今年也將鼓勵其他區圖與鄰近的超商合作，以達到全面性的服務，方便民眾24小時均可取得預約書。

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