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外購年菜過春節 奇美醫：聰明運用不怕身材走樣

奇美醫學中心營養科團隊今年與奇美食品合作，共同打造少油少鹽的健康年菜，提供外購年菜的消費者有新選擇。（記者萬于甄攝）

奇美醫學中心營養科團隊今年與奇美食品合作，共同打造少油少鹽的健康年菜，提供外購年菜的消費者有新選擇。（記者萬于甄攝）

2020-01-14 14:03:57

〔記者萬于甄／台南報導〕農曆過年即將來臨，隨著時代變遷，家家戶戶過年的菜色也開始走養生健康路線，奇美醫學中心營養科與奇美食品合作，推出低油低鹽的健康年菜，希望讓民眾在過年期間可以均衡飲食，大快朵頤之後也不用擔心一身油。

奇美醫學中心營養科營養師莊湄喬表示，市售年菜通常都是大魚大肉、高鹽高油，營養有時也不夠均衡，尤其，年節常見的米糕、甜年糕等糯米製品，建議民眾應適量攝取、淺嘗即可，避免因過年大吃大喝，造成身體負擔。

莊湄喬今也教導民眾如何選購運用年菜，包含增加新鮮蔬菜、補充膳食纖維，若是湯鍋燉品，可先將燉湯上層的白色浮油塊撈掉後，並多加兩碗水來稀釋過重的調味再復熱食用，不僅可去除飽和性脂肪，且可降低鈉的攝取量。

奇美食品今年則與營養師合作，推出不少低油少鹽的年菜，像是日式醬燒香魚、馥貴柚香鮑魚、淮揚紅燒獅子頭、御品牛三寶及御膳珍饈佛跳牆等，每樣菜色每一人份熱量都低於300大卡，讓民眾享有過年氣氛，又吃得健康安心。

莊湄喬也提醒，糖尿病患者可先與營養師討論規劃飲食計畫，藉由份量控制、提高纖維攝取並遵從醫囑用藥及加強體能運動，亦可讓血糖值不會劇烈地波動；高血壓及高血脂病人除了應按時服藥之外，年菜方面應避免食用臘肉、蹄膀和肉乾等高鹽分食物，油炸食物及沾醬、紅燒等燴汁也藏有高油高鈉的陷阱，也須注意。

奇美醫院與奇美食品共同打造健康、營養的年菜。（記者萬于甄攝）

奇美醫院與奇美食品共同打造健康、營養的年菜。（記者萬于甄攝）

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