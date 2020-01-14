數學結合魔術與桌遊 家齊高中選修課「玩」出思考力

學生分組討論如何解開明日環的題目，也感受拓樸中的多元空間，許多學生也表示，上過「魔術與桌遊」選修課，對數學的學習興趣提升了。（記者劉婉君攝）

2020-01-14 13:28:41

［記者劉婉君／台南報導］數學結合魔術與桌遊，家齊高中多元選修課把數學變有趣，讓學生找回對數學的成就感，提高學習動機，也玩出思考力，學會「不是有答案就好，還要去思考」。

新課綱以素養為導向，家齊高中數學老師黃光文在1年級多元選修課「魔術與桌遊」中，最常做的就是引導學生去思考，不只要學生學習用思考問題的答案，要去懷疑大家都以為天經地義的事，也要了解不是只有答案就好，更要有多一維的思考，再進一步去探討其他的答案，並能將這種數學思考的方式，應用在生活上。

黃光文為了提高學生的學習動機，20多年前就開始嚐試將數學與魔術結合，「魔術與桌遊」的課堂上，他會配合學生的數學課學習進度，以不同的遊戲或魔術道具緊扣主題，讓學生從完成任務的過程中理解數學，例如以明日環為媒介，教導學生拓樸的概念，讓抽象的數學得以被看見。

課堂上黃光文不斷拋出問題，2個點的最近距離只能是直線嗎？如何讓一個成人可以穿過一張A4紙?地球上有哪3個地方可以向南1公里、向東1公里、再向北1公里後回到圓點？學生以分組方式熱烈討論出答案及解開明日環的各種題目，連下課時間也沒有學生離開教室，熱中於解題的樂趣中。

學生蔡佳倚說，從親手操作魔術中，得到了成就感，也以不同的方式了解數學原理，很有趣。吳宜蓁、黃振祐也說，這樣的上課方式讓自己比以前更喜歡數學。

黃光文表示，很多人將數學當成考試的工具，覺得數學和生活無關，透過魔術與桌遊，除了讓數學變有趣之外，重點是要回扣主題，讓學習產生效果，培養學生數學思考的方法，了解數學其實也很生活，希望讓學生至少不要那麼討厭數學，不要切斷與數學的連結。

「魔術與桌遊」課程也讓學生知道，數學考試的成績不好，並不代表數學不好，黃光文說，學生的能力可以被看見，從中獲得成就感後，對數學的學習興緻也提高了。

家齊高中數學老師黃光文（中）在「魔術與桌遊」選修課中，運用明日環等結合數學，引導學生思考及提高數學的學習動機。（記者劉婉君攝）

學生分組討論如何解開明日環的題目，也感受拓樸中的多元空間，許多學生也表示，上過「魔術與桌遊」選修課，對數學的學習興趣提升了。（記者劉婉君攝）

學生分組討論如何解開明日環的題目，也感受拓樸中的多元空間，許多學生也表示，上過「魔術與桌遊」選修課，對數學的學習興趣提升了。（記者劉婉君攝）

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