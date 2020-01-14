醫訊》台南大安婦幼醫院引進母嬰腕帶身分系統 避免抱錯孩子

台南大安婦幼醫院導入母嬰一體型的腕帶與身分核對系統，確保母嬰血緣身分不會錯置，不致發生抱錯孩子的憾事。（記者王俊忠攝）

2020-01-14 09:35:12

〔記者王俊忠／台南報導〕電影情節裡，在醫院錯抱新生嬰兒，兩孩子走向不同人生的故事，現實生活同樣上演、衍生糾紛與難以挽回的遺憾。台南大安婦幼醫院為確保百分百正確辨識母嬰血緣身分、不致錯置，在台南醫界率先引進日本佐藤「母嬰一體成型的腕帶與身分核對系統」。院方表示，產婦進到醫院待產，就會繫上這條腕帶，避免發生抱錯孩子的烏龍事件。

1953年日本東京墨田區某醫院同1天出生的兩名男嬰錯抱，之後60年兩人的生活判若雲泥，2萬多個日子之後查證事實，卻挽回不了兩人一生遺憾；台灣於2019年6月間也傳出坐月子中心把A寶寶誤交給B媽媽哺餵母乳，發生疏失糾紛。

在生育率逐年降低的台灣，大安婦幼醫院院長陳勝咸指出，意識到醫療技術的重要性外，確保母嬰身分辨識不會出現錯置問題也是重要議題，因此導入日本佐藤（SATO Corporation）母嬰一體型的腕帶與身分核對系統，為媽媽們與新生兒做嚴謹把關。

大安婦幼醫院院長室主任胡妙吟表示，『koDakara』是1式3條組合的特殊腕帶，準媽媽們到醫院待產時，醫院即為準媽媽繫上這條koDakara，腕帶上印有從醫院系統裡為待產媽媽設定的唯一識別碼，媽媽在產房分娩後，醫護人員會立即從媽媽手上主腕帶分拆出寶寶用的兩條副腕帶、分別繫在寶寶的手腕與腳踝，第一時間讓媽媽與寶寶的唯一識別緊密地繫在一起，腕帶最大特點為「提升母親與嬰兒正確的辨識，降低醫療可預防的錯置不良事件發生」。

院方說，有了母嬰一體的腕帶，媽媽到嬰兒室親餵母乳前、護理師以奶瓶餵寶寶母乳前或是到出院前，都能以核對識別碼的方式，確保母嬰血緣身分無誤，如此一來能讓新生兒爸媽安心，同時也能減輕工作繁重護理人員的心理負擔。這腕帶為新生兒設計、選用柔軟不傷肌膚的材質，獲得抗菌協會認證，可抑制細菌生長，保護抵抗力較弱的嬰兒，也有優異透氣功能、不脫落的轉印設計，讓媽媽與寶寶配帶著入浴也沒有問題。

台南大安婦幼醫院導入母嬰一體型的腕帶與身分核對系統，確保母嬰血緣身分不會錯置，不致發生抱錯孩子的憾事。（記者王俊忠攝）

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