選舉賭輸將揪團直播跳柳川 謝龍介：帶患難兄弟「秘雕」一起跳

謝龍介表示，他輸了會認帳，他會挑一個好天氣來跳柳川。（記者蔡文居攝）

2020-01-13 20:39:22

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市黨部主委謝龍介今天除了履行承諾捐款30萬元的雞排款項給3個弱勢團體外，對於選前與台中市議員謝志忠對賭台中立委若未上5席，誰就跳台中柳川一事，謝龍介今天表示，他輸了會認帳，有欠帳，大家盡量來討，「這筆帳我會一條一條清，一定會履行的，不用急！」、「我會挑一個好天氣，帶我的患難兄弟秘雕一起跳。」

謝龍介選前在媒體一場直播中，與台中市議員謝志忠對賭台中立委，哪一個陣營未上5席，誰就跳台中柳川，當初原本對賭跳大甲溪，謝志忠說跳簡單一點，不要跳大甲溪，改跳柳川，謝龍介在直播時則承諾條件隨你開，也對這樣的對賭方式表示公道、沒問題。

對於網友要求兌現承諾一事，謝龍介表示，他輸了會認帳，但到現在還有網友要他兌現請吃雞排，當初因有賄選問題，而改為捐款，他今天已捐出履行承諾，「網友要跟上進度，不要再跟我要雞排了。」

對於跳柳川一事，謝龍介說，他會挑一個好天氣，讓大家有機會也到現場來參與，如果大家沒時間的話，他也會現場直播，「輸了我也會認帳，也給自己的一個警惕，民意是會快速轉變的。」

他說，時間選定後，他會在臉書公布，也歡迎年輕人一起來，他會揪團報名，陪龍介仙一起來跳柳川。他並自嘲，如果屆時沒有人陪的話，「我只能帶我的患難兄弟秘雕一起跳。」

這次台中區域立委選舉共8席，民進黨拿下5席，國民黨2席，台灣基進1席。

謝龍介晚間也在臉書公布捐款30萬元的雞排款項給3個弱勢團體的收據，以昭公信。（記者蔡文居翻攝）

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