台南水交社眷村年貨大街17日登場 7攤公益攤將捐善款

台南市南區公所與明德里結合產、官、學、民於17日至19日在水交社眷村文化園區舉行眷村年貨大街活動。（記者王俊忠攝）

2020-01-13 20:44:40

〔記者王俊忠／台南報導〕有濃厚眷村過年氣氛的台南市南區水交社眷村年貨大街活動，將於1月17日至19日在水交社地區舉行。今年水交社年貨大街除了傳統香腸、臘肉與大餅等眷村過年美食，攤位共有82攤，其中7攤位是公益攤，義賣所得捐作社區老人共餐與公所公益專戶等，讓年貨大街活動增添愛心意義。

南區水交社在地的明德里長陳瑞華表示，往年水交社年貨大街公益攤以社區、政令宣導為主，今年區公所號召盈香實業、東賓愛心會、亞洲餐旅學校、公所同仁各自推出義賣攤與跳蚤市場，公益行動再擴大。

南區區長蔡秀琴說，今年水交社眷村年貨大街活動從1月17日到19日的每天上午9點到下午8點，82個攤位擺在水交社一街與興中街63巷一帶，也特地委請亞洲餐旅學校師生與民間廠商協助設計具有眷村過年味的特色年菜，介給給民眾。

明德里長陳瑞華指出，此次年貨大街攤位，彙集眷村年菜美食，除了傳統香腸、臘肉（涵蓋廣式、湖南、四川）等口味，也有人研發出咖哩等特殊口味的臘肉，讓人吮指回味；而山東大餅、水餃、甜酒釀、家常涼拌菜、滷味等也都是特色眷村年貨，人力烹製的年貨口味絕對不同於SOP做出來的食品，可以讓民眾一次購足，不必到處奔波買年菜。

區公所表示，幾家公益攤位都很有愛心，其中有零食界中LV之稱的盈香實業公司提供一批屏東萬巒健康香檬、嘉義中埔黑木耳產品義賣，義賣所得半數捐作社區老人共餐經費；半數挹注公所公益專戶。亞餐學校公益攤位義賣所得也會作為弱勢生學費補助基金。

蔡秀琴還說，今年南區公所同仁發揮愛心、將於18日上午在活動地點舉行跳蚤市場，義賣所得也會做公益運用。因為今年水交社眷村文化園區已落成啟用，民眾可多利用春節這段時間走訪文化園區，深入了解這處有悠久眷村歷史文化的特色園區。

往年台南市南區水交社眷村年貨大街活動吸引民眾選購。（記者王俊忠翻攝）

往年台南市南區水交社眷村年貨大街活動吸引民眾選購。（記者王俊忠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法