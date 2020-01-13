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台南胡蘿蔔災損救助挨批大細漢 佳里、西港重新勘災

台南胡蘿蔔因受雨災，不只腐爛還裂果嚴重。（記者楊金城翻攝）

台南胡蘿蔔因受雨災，不只腐爛還裂果嚴重。（記者楊金城翻攝）

2020-01-13 19:38:00

〔記者楊金城／台南報導〕台南將軍、佳里和西港胡蘿蔔產區上月底因一場冬雨造成嚴重災損，結果只有將軍胡蘿蔔獲農委會公告天然災害現金救助，引起佳里和西港農民憤怒，今天農政單位再次勘災，發現災損擴大，將再提報爭取現金救助，這次過關機會大。

佳里、西港胡蘿蔔葉萎凋、變黃，胡蘿蔔腐爛和裂果情形嚴重，再次勘災。（記者楊金城翻攝）

佳里、西港胡蘿蔔葉萎凋、變黃，胡蘿蔔腐爛和裂果情形嚴重，再次勘災。（記者楊金城翻攝）

台南市裡作胡蘿蔔種植面積約646公頃，主要產地在將軍區277公頃、佳里區153公頃、西港區148公頃。

南市議員方一峰（中）和西港農民展示胡蘿蔔因雨災受損嚴重，希望農委會正視胡蘿蔔災損事實。（記者楊金城翻攝）

南市議員方一峰（中）和西港農民展示胡蘿蔔因雨災受損嚴重，希望農委會正視胡蘿蔔災損事實。（記者楊金城翻攝）

台南市農業局、台南區農業改良場、農糧署南區分署及佳里、西港區公所組成的勘災小組，今天在佳里漳州、子龍、佳興、西港營西、新復等胡蘿蔔產區實地會勘，包括立委郭國文、市議員方一峰、蔡蘇秋金和蔡秋蘭都為農民請命。

台南胡蘿蔔因受雨災，不只腐爛還裂果嚴重。（記者楊金城翻攝）

台南胡蘿蔔因受雨災，不只腐爛還裂果嚴重。（記者楊金城翻攝）

農民吐苦水說，胡蘿蔔因受雨災，不只腐爛還裂果，盤商都不願收購，今年收成去了了，這樣還無法通過受損2成的現金救助標準？方一峰說，泡水過後的胡蘿蔔不只腐爛，還會裂果加速腐爛，延遲性災損更嚴重，希望農委會正視災損事實。

農業局說，上次勘災時因判定僅零星田區淹水受損，局部胡蘿蔔葉片呈現萎凋，大部分田區植株仍生育正常，因此損害程度未達救助標準的2成，今再次實地勘災後，發現胡蘿蔔葉萎凋、變黃，胡蘿蔔腐爛和裂果情形嚴重，市府將全力協助農民爭取農業天然災害現金救助。

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