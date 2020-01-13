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籲全民警戒中國謠言 王定宇：「做票影片」故意誤導

民進黨立委王定宇今（13）日指出，這則「所謂的做票影片，根本是故意誤導」，並指中國謠言持續滲透台灣，呼籲全民警戒。（圖擷取自王定宇臉書）

民進黨立委王定宇今（13）日指出，這則「所謂的做票影片，根本是故意誤導」，並指中國謠言持續滲透台灣，呼籲全民警戒。（圖擷取自王定宇臉書）

2020-01-13 18:16:25

〔即時新聞／綜合報導〕總統和立委大選已落幕，但開票後，網路上就流傳一段影片，聽得到唱票人員喊「2號一票」，畫面中的計票員卻劃記「蔡英文一票」，有網友質疑是「作票」。民進黨立委王定宇今（13）日指出，這則影片「根本是故意誤導」，並指中國謠言持續滲透台灣，呼籲全民警戒。

針對這段宣稱選務人員「作票」的影片，王定宇在臉書發文表示，「沒有在開票所現場的人，可能會被這則謠言騙了」，各投票所開票，總統和立委是同時開票，「為了不混淆，立委開票僅唱號，總統則是唱名，而且一邊是男聲，另一邊就是女聲」，這段影片「根本是故意誤導」。

根據王定宇這則發文的附圖，有人在社群軟體對話群組上傳這段影片，並發一段文字聲稱選務人員作票，內容中有不少是簡體字。但檢核完整影片的事實是，喊「2號一票」的女聲是在開立委選票，劃記3號的男生，會複述「蔡英文一票」經聲音比對確認是在開總統選票。

王定宇強調：「大選才剛結束，中國謠言就來了；中國謠言持續滲透台灣，呼籲大家阻擋謠言、全民警戒！」

這段影片最早在11日晚上開票後就出現，國民黨高雄市黨部當晚就澄清，強調這並非事實，國民黨市議員詹江村也在臉書貼文提醒支持者「不要再刻意造謠當豬隊友」。

台灣事實查核中心也指出，仔細觀察畫面可發現，畫面中的計票人員是在劃記總統選票，唱票聲則是同場的應該是區域立委選舉開票，影片後段還聽到「4號一票」，總統選舉根本沒有4號候選人，可見當時這間投開票所內至少有2種選舉同步開票，影片中的唱票聲和畫面中的計票人員分屬不同組別，才造成誤解。

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