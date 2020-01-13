為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

台南大年初一至初三停收垃圾 環保局籲勿送紅包

南市環保局製作農曆年垃圾清運圖卡，提醒市民朋友留意清運時間。（記者蔡文居翻攝）

南市環保局製作農曆年垃圾清運圖卡，提醒市民朋友留意清運時間。（記者蔡文居翻攝）

2020-01-13 14:47:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局表示，今年小年夜清潔隊將加班收運垃圾，1月24日除夕當天垃圾提早清運，25至27日（初一至初三）全市停收垃圾，28日（初四）恢復收運垃圾。對於部分熱情民眾過年以送紅包的方式表達對清潔隊員的感謝，環保局也呼籲市民以微笑及說聲「謝謝」代替。

環保局表示，南市府配合年節訂1月17日至1月23日為台南市環境清潔週，籲請市民配合打掃居家環境，除舊佈新，乾淨迎新年。清除的廢積水容器，可交給清潔隊回收，或收集到各區公所參加容器兌換活動。今年兌換品種類包括香皂、菜瓜布、噴霧殺蟲劑等，容器減量兌換活動時間可向各區公所查詢。

環保局長林淵淙表示，今年1月為台南市年終大掃除時間，期間若有大型垃圾需載運，請向當地清潔區隊聯繫安排載運時間。小年夜清潔隊加班收運垃圾，1月24日除夕當天垃圾提早清運，25至27日（初一至初三）全市停收垃圾，28日（初四）恢復收運垃圾，詳情可上環保局網站查詢或洽所在地清潔區隊。

對於過往有些熱情民眾以致贈禮品及紅包的方式來表達對清潔隊員的感謝，環保局也特別請市民朋友，看到辛勞的清潔隊員，請以微笑及說聲謝謝代替贈禮，讓清潔隊員們安心執行公務。

對於部分熱情民眾過年以送紅包的方式表達對清潔隊員的感謝，南市環保局也呼籲市民以微笑及說聲「謝謝」代替。（記者蔡文居攝）

對於部分熱情民眾過年以送紅包的方式表達對清潔隊員的感謝，南市環保局也呼籲市民以微笑及說聲「謝謝」代替。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
投縣收運大型垃圾 除草屯結束其餘鄉鎮市還來得及
2020-01-13 14:38

投縣收運大型垃圾 除草屯結束其餘鄉鎮市還來得及
高市初一至初三停收垃圾3天
2020-01-13 10:47

高市初一至初三停收垃圾3天
全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0

全民省錢大作戰 定期定額0.1%再送單筆0
清潔隊員忙到缺席年夜飯 環署籲民眾提早大掃除
2020-01-07 13:54

清潔隊員忙到缺席年夜飯 環署籲民眾提早大掃除
桃園市垃圾收到除夕 初一至初四停收
2020-01-02 13:16

桃園市垃圾收到除夕 初一至初四停收
臺南市今日熱門
2020-01-09 18:41

吃到台南神級牛肉爐！外國記者：難怪川普一定要保住台灣

2020-01-08 14:14

周子瑜返台當首投族？ 媽媽說話了

2020-01-12 08:41

韓粉快朝聖！韓國瑜在台南這裡唯一贏小英

2020-01-11 22:49

超越陳亭妃與王定宇！何欣純勇奪立委得票王

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播