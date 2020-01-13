台南大年初一至初三停收垃圾 環保局籲勿送紅包

南市環保局製作農曆年垃圾清運圖卡，提醒市民朋友留意清運時間。（記者蔡文居翻攝）

2020-01-13 14:47:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局表示，今年小年夜清潔隊將加班收運垃圾，1月24日除夕當天垃圾提早清運，25至27日（初一至初三）全市停收垃圾，28日（初四）恢復收運垃圾。對於部分熱情民眾過年以送紅包的方式表達對清潔隊員的感謝，環保局也呼籲市民以微笑及說聲「謝謝」代替。

環保局表示，南市府配合年節訂1月17日至1月23日為台南市環境清潔週，籲請市民配合打掃居家環境，除舊佈新，乾淨迎新年。清除的廢積水容器，可交給清潔隊回收，或收集到各區公所參加容器兌換活動。今年兌換品種類包括香皂、菜瓜布、噴霧殺蟲劑等，容器減量兌換活動時間可向各區公所查詢。

環保局長林淵淙表示，今年1月為台南市年終大掃除時間，期間若有大型垃圾需載運，請向當地清潔區隊聯繫安排載運時間。小年夜清潔隊加班收運垃圾，1月24日除夕當天垃圾提早清運，25至27日（初一至初三）全市停收垃圾，28日（初四）恢復收運垃圾，詳情可上環保局網站查詢或洽所在地清潔區隊。

對於過往有些熱情民眾以致贈禮品及紅包的方式來表達對清潔隊員的感謝，環保局也特別請市民朋友，看到辛勞的清潔隊員，請以微笑及說聲謝謝代替贈禮，讓清潔隊員們安心執行公務。

對於部分熱情民眾過年以送紅包的方式表達對清潔隊員的感謝，南市環保局也呼籲市民以微笑及說聲「謝謝」代替。（記者蔡文居攝）

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