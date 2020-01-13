媽祖化身設計師 善化慶安宮鼠年歲錢福袋亮相

善化慶安宮鼠年歲錢福袋亮相，今年廟方準備2200份，將在農曆大年初一早上10點開始發放。（記者萬于甄攝）

2020-01-13 13:18:40

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化慶安宮9年前開始發放歲錢福袋，每年的福袋都是由媽祖「親自」設計，成品相當精緻，因此，近年來農曆大年初一都吸引大批信眾排隊領取；慶安宮鼠年歲錢福袋今亮相，深粉色搭配金鼠圖騰，相當搶眼，廟方取名為「子鼠有錢」，預期又將掀起信徒排隊風潮。

「媽祖彷彿是大設計師！」善化慶安宮往年的福袋都是由廟方人員自行決定製作，9年前開始由媽祖親自參與「監製」，從圖樣、福袋底色、抽繩顏色配色等，全由慶安宮總幹事魏素珍向媽祖擲筊請示，直到媽祖全部「點頭」獲得最多聖筊，方能開始製作。

魏素珍表示，因應鼠年，今年從黑色、土色系等開始請示，但未獲得媽祖喜愛，接著從彩虹的七色開始擲筊，只有紅色獲得3聖筊，因此，再拿出紅色系色卡逐一擲筊請示，問到第6個深粉紅色的色卡，連續擲出6個聖筊，才確定福袋的底色。

除了福袋顏色、圖騰樣式外，慶安宮媽祖連抽繩的帶子顏色也要自行配色，今年「指定」使用淡藍色的抽繩，一度讓製作廠商苦嘆，媽祖都選特殊色，染色起來相當費工，不過，因是媽祖指定，廟方也只能請廠商依媽祖的指示製作，千萬不能含糊。

魏素珍也說，福袋的設計請示過程至少要半個月，每一次擲筊也要半小時以上，不過，成品出爐後都相當精緻漂亮，媽祖的眼光更受到信眾喜愛。有信徒認為，善化慶安宮媽祖彷彿都走在時尚尖端，「設計」的福袋配色都很搶眼，每年都要領一個回家收藏。

善化慶安宮每年大年初一發送福袋，福袋裡面則放有10元硬幣的「歲錢」與平安符，都吸引信徒爭相索取，今年也準備2200個福袋，預計上午10點開始發放，往年約早上6點就有信徒來排隊，民眾若有興趣，歡迎把握新年走春的機會，領取限量歲錢福袋，讓新的一年一切順利。

善化慶安宮歲錢福袋每年都由媽祖「親自」操刀設計，配色相當亮眼，今年新的福袋亮相，預期又會掀起信眾的排隊風潮。（記者萬于甄攝）

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